Alberto Fernández bregó por ganar en 2023: Después discutiremos el candidato

En diálogo con Futurcok, el presidente Alberto Fernández aseguró que tiene la "decisión" de que el Frente de Todos (FdT) "gane las elecciones de 2023" y afirmó que "después discutiremos quién es el mejor candidato". "La mejor forma es con la gente votando", dijo.

Y enfatizó: "No soy obstáculo de nada".Advirtió que "garantizar que la derecha no vuelva a Argentina, fundamentalmente por el bienestar del pueblo, es un deber que tenemos todos en nuestro espacio", y remarcó que el Frente de Todos (FdT) "no es de 3 o 4 dirigentes"."Perón enseñó que cuando un compañero habla mal de otro compañero, empieza a dejar de ser peronista", dijo Fernández en diálogo con Futurock y añadió: "Nadie ha hecho más por la unidad que yo".