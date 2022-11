Empresas estatales: la mayoría no acompaña el ajuste y la privatización que propone JXC

Tras el debate del Presupuesto 2023 crecieron las opiniones respecto a los gastos del Estado y, en medio de la carrera por ocupar la Casa Rosaday, además, considera que debería haber una mayor inversión pública en Educación y Ciencia y Tecnología.Así lo establece la consultora Analogías en un relevamiento a nivel nacional que arrojó que en materia de inversión estatal “las respuestas son invariablemente favorables”:Mientras quey, el 38% que Si, y el 20% manifestó “No saber”. En ese mismo sentido y valores se posicionaron respecto a la privatización del sistema previsional donde el 63% se mostró en contra y sólo el 19% a favor.“La insistencia sobre revisar el complejo empresario estatal a la que hace referencia insistente el ex presidente Mauricio Macri, en forma de método de legalización de un programa de ajuste radical, no parece encontrar un marco de opiniones que lo acompañe”, concluyó la consultora.Sobre las opiniones respecto a la necesidad o no de que el Estado incremente sus niveles de inversión en Educación y Ciencia y Tecnología, Analogías relevó quey entre un 11% y un 15% que deben mantenerse Igual.Cabe resaltar que si bien el debate todo más relevancia con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que se trata estas semanas, el proyecto del ministro de Economía Sergio Massa, establece que las inversiones en Educación y Ciencia crecerán un 19%, mientras que en tecnología un 62% durante el Gobierno del Frente de Todos, comparando con el final del Gobierno de Macri.