La UCR sumó un candidato a gobernador bonaerense y JXC ya tiene siete

Maximiliano Abad, confirmó que competirá para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires

En medio de las internas de Juntos por el Cambio para ver quién ocupa un lugar en las listas, el presidente del partido radical bonaerense,y no descartó fórmulas cruzadas de su coalición para las elecciones 2023.”, confió Abad durante una entrevista para La Tecla y anunció que quiere “gobernar la provincia”.El radical aseguró que se siente “capacitado” con “vocación” y “con un partido que va a buscar cambiar de cuajo la realidad que vivimos” para enfrentar las elecciones del año que viene. Y lanzó “que el próximo Gobernador debe ser alguien que conozca en profundidad el territorio y la idiosincrasia bonaerense”, así concordó con todo el ala anti-santillista que sostienen que el próximo gobernador debe ser “local” y no “importado”.Abad resonaba hace tiempo entre los candidatos del radicalismo bonaerense, con una buena relación con los referentes de la provincia y puentes cordiales con el macrismo local, el es una figura destacada y fuerte en la Provincia. Es el primer nombre que presenta el radicalismo oficialmente para conducir Buenos Aires, si bienhabía comenzado a recorrer la Provincia desde el sector disidente de Evolución el partido todavía no se había definido al respecto.Ahora la definición de Abad corre ade postularse a la gobernación bonaerense. El líder radical local había impulsado la candidatura presidencial del neurocientífico y lo ayudó a que se lanzara a la política el año pasado.Con la candidatura de Abad, Juntos por el Cambio suma siete precandidatos para la Provincia. En definitiva el radicalismo presenta a Tetaz y al jefe de la UCR local, mientras que sus socios ya tiene por lo menos cinco postulantes.Desde el PRO se perfilan, apoyado pory, hasta ahora, el mejor ubicado en las encuestas. Cristian Ritondo, el diputado nacional referenciado en María Eugenia Vidal y con fuertes lazos conTambién el actual intendente de Lanús,que le abrió las puertas del conurbano a Mauricio, su jefe político, y lidera el club Independiente junto a Ritondo. Y, finalmente, dos nombres más del ala de Bullrich,Tanto los radicales como los precandidatos del PRO tienen la cualidad de provenir de la provincia por ser o porque fueron intendentes, o porque ocuparon un lugar en la administración del 2015 al 2019.