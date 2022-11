Se realizó el primer debate en metaverso de la Argentina y participaron más de 800 personas

El Foro #SD22 los cerramos a pura música de la mano de @TeresaParodiOk!!! pic.twitter.com/bRkNQ25HOr — Sociedades Digitales (@sdigitales) November 5, 2022

El Foro de Sociedades Digitales se realizó este año por primera vez en el metaverso con la presencia de más 800 personas que reflexionaron sobre los impactos tecnológicos en los procesos democráticos y plantearon la necesidad de un abordaje político que sea capaz de regular los avances del mercado en la vida humana y su futuro.Durante el debate la ministra de Trabajo de Argentina,, destacó que “el impacto que tienen las tecnologías de la información y comunicación en el mundo del trabajo es un aspecto absolutamente central”, al tiempo que fue contundente al decir que “nuestra aspiración es que constituyan una oportunidad de acceso al trabajo con derechos, en el marco de un compromiso social que sume al bienestar general”.Realizado por la Fundación de Sociedades Digitales desde 2008, en esta ocasión, el Foro se extendió por una jornada de ocho horas con más de 20 paneles sobre conectividad 5G, inteligencia artificial, robótica, blockchain, dinero digital, videojuegos, ciberseguridad, realidad aumentada y regulaciones. Además, se dialogó sobre el futuro de los medios de comunicación, de las pymes, el mundo del delivery, y de la educación, así como cuál será el rol del Estado en el futuro y el impacto social de las nuevas tecnologías.Por su parte, el ex diputado nacional Osvaldo Nemirovsci, al exponer habló sobre la conectividad 5G y resaltó que “como país necesitamos entender que igual que cualquier otra tecnología importante, tenemos que desarrollarla en forma autónoma y soberana” porque “el futuro no se sueña, el futuro se construye”.Para el cierre, la cantautora Teresa Parodi interpretó “Esa musiquita’ y “Pedro Canoero”, las dos canciones se mostraron en la pantalla del auditorio mientras que su avatar disfrutaba también del espectáculo. Por primera vez, en un momento histórico, el folklore llegó al metaverso de la mano de la artista.“Todas las herramientas de la tecnología nos permiten un crecimiento y un desarrollo cada vez mayor. Las uso en mi trabajo y mientras sean utilizadas correctamente son absolutamente útiles”, expresó Parodi.Además, participaron del foro el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano; la directora académica de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, Olga Cavalli; la economista española especializada en tecnología e innovación social, Lucía Velazco, y la periodista Rosa Jiménez Cano, quien durante años fuera una de las principales voces hispanas en el periodismo de Silicon Valley y que actualmente lidera el ecosistema The Venture City, con sede en Miami​​.Y también debatieron la diputada nacional por la provincia de Jujuy Carolina Moisés, el periodista Javier Romero, el intendente de Tafí Viejo Javier Noguera, el consultor en comunicación y tecnología Max Delupi y la secretaria de Desarrollo Cultural Lucrecia Cardoso.