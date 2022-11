Massa ante la UIA: sigue la "estabilización" y dólares para "la producción" y no los "vivos que cambian avión"

"Tenemos que terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas, avanzar un poco más en el orden fiscal. Tenemos la decisión de avanzar en ese sentido"

El ministro de Economía,, realizó un balance de sus primeros 100 días al frente del Palacio de Hacienda en el marco de la Conferencia Industrial 28 de lay aprovechó la oportunidad para dejar variasEl funcionario nacional advirtió que el proceso de estabilización que encabezó desde que asumió "todavía no terminó" y dejó puntas de cara a la continuidad de ese camino., señaló.En ese sentido, Massa consideró que esos "son principios que tienen que regir en la Argentina gobierne quien gobierne" y, en el contexto de su gestión, adelantó que el Gobierno cerrará el año cumpliendo con las metas de reservas y de déficit fiscal."El desafío más grande era estabilizar y volver a intentar poner en funcionamiento las variables económicas", dijo al realizar un balance de los más de tres meses que lleva como titular de Economía.Un capítulo importante de las expresiones del ministro tuvo que ver con defender las restricciones, las decisiones acerca de hacia dónde tienen que ir los escasos dólares con los que cuenta el Tesoro y qué pasará con las reservas., enfatizó Massa sobre las necesidades actuales, y en ese sentido refirió a un término que suele utilizar, que es la "timba".En ese sentido, aprovechó para apuntar contra los jueces que vía medidas cautelares aprueban importaciones de artículos, por ejemplo, de lujo, así como para empresas que defraudan al Estado para conseguir divisas.Sobre las restricciones, aseveró que son medidas para proteger a los sectores productivos y no a los que hacen "timba o rulos". Sin embargo, los industriales le reclamaron por las demoras en autorizar algunas importaciones que son necesarias para la producción.Massa insistió en que en el marco delel Gobierno tenía "la responsabilidad de cambiar el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)" y dio un adelanto de una medida en la que trabaja junto a su equipo para fortalecer en financiamiento.El ministro explicó que trabaja con el Banco Nación para habilitar "un mecanismo" para que "todos aquellos sectores y actores que tengan capacidad de crédito en la Argentina pero no tengan acceso a los mercados de crédito internacional" puedan acceder a financiamiento.