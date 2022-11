Precios Justos: cómo será el nuevo congelamiento, qué impacto tendrá en la inflación y cómo funciona la app

El Gobierno prepara para este viernes el lanzamiento de Precios Justos, el programa que buscará contener la inflación por los próximos meses mediante la inclusión de más de 1.500 productos de consumo masivo que estarán fijos por 120 días.Se trata de un acuerdo voluntario entre el Estado, las empresas de consumo masivo, las cámaras mayoristas y los supermercados, por lo que el Gobierno habla de fijación de precios pero no de congelamiento, una palabra delicada que da a entender una imposición unilateral.La entrada en vigencia del plan "va a demorar" algunos días más, estimaron fuentes oficiales con las que habló El Destape, ya que todavía se deben seguir firmando convenios con las empresas adherentes.En concreto, se mantendrán constantes los precios de más de 1.500 productos (y no 1.400 como había dicho Massa el miércoles) de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza. En total, participarán unas cien empresas que representan el 86% del consumo masivo en el país, entre ellas varias marcas de referencia como Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías. Los supermercados podrán además sumar sus marcas propias.Los productos que ingresen al programa tendrán que fijar por 120 días un precio hasta un 4% superior que el promedio que tuvieron en octubre. Con esta retroactividad, se supone, debería evitarse el clásico problema de los anuncios de acuerdos de precios, es decir, las remarcaciones inmediatamente anteriores a que el acuerdo entre en vigencia.Pero, tal como anticipó Massa, el programa también implicará que los demás productos de las marcas que adhieran podrán tener un aumento de hasta un 4% por mes durante los mismos 120 días de vigencia. A cambio, estas empresas tendrán beneficios en el proceso de importación de bienes intermedios o insumos.Durante los cuatro meses que dure Precios Justos, este nuevo programa absorberá a Precios Cuidados y a todos los productos que contiene.El Gobierno nacional habilitó la aplicación "Precios Justos", a través de la cual los consumidores podrán realizar un seguimiento de los productos adheridos al programa. La app estará disponible para celulares con sistema Android y iPhones con IOS.La aplicacion permite consultar productos, precios y comercios adheridos, y otras funciones:-Saber si el producto es de Precios Justos1)Abrir la App y escanear el código de barras de un producto.-Buscar un producto: Conocer el listado de productos con Precios Justos.1)Colocar el nombre del producto - ejmeplo: aceite - y seleccionar "Buscar"-Denunciar un producto o comercio por no cumplir con Precios Justos1)Escribir y seleccionar localidad2)Seleccionar comercio3)Seleccionar motivo de la denuncia (El producto está más caro o el producto no está disponible)4)Ingresar los datos personales (Nombre y apellido; DNI y mail)