Dalbón pidió que se investigue a Patricia Bullrich: Una indagatoria no le cambiaría la vida

En declaraciones a Política Argentina, Gregorio Dalbón se refirió al video publicado por Cristina Fernández de Kirchner a través de sus redes. “Es un video que presenta Cristina en función de lo que ella considera que está sucediendo con su vida. La Justicia argentina trabaja muy arduamente cuando hay una causa que la tiene imputada y evidentemente en forma holgazana cuando ella es víctima. Eso es lo que marca el video”, insistió.

Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. pic.twitter.com/LiLka92Mm3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

Dalbón pidió que se investigue a Gerardo Milman y también a “todas las líneas posibles”. En este sentido, no descartó a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, de la cual el propio Milman era su mano derecha.

“Hay que investigar todas las líneas posibles porque esto fue un acto de terrorismo nunca visto desde la vuelta de la democracia. Si una de esas líneas es Milman, ninguna duda cabe que dentro de la misma está Bullrich. Entonces, esto que sucedió en la confitería Casablanca también es otro hecho que Capuchetti dejó pasar”, dijo.

#Declaraciones | El abogado de Cristina Kirchner, @GregorioDalbon, insistió en que la Justicia convoque a @PatoBullrich para declarar en la causa del atentado a la vicepresidenta. pic.twitter.com/Oe7eXN9ucV — Política Argentina (@Pol_Arg) November 10, 2022

El letrado señaló que eso que planteó CFK era algo que “venía repitiendo desde el primer día”., recalcó.Para Dalbón,, cuestionó.Y completó:Para el abogado de CFK,, lamentó.E insistió: “Le tienen que dar a Milman el derecho a defenderse. Hay que investigarlo. Hay que llamar también a Patricia Bullrich y preguntarle por qué no repudió el atentado. No le va a causar ningún tipo de perjuicio a Bullrich. Va a alimentar la causa”.“También el hecho de no centralizar la causa de Revolución Federal es sacarse una serie de problemas”, dijo sobre la causa que hoy tiene Martínez de Giorgi.Por último, especuló sobre qué hubiera pasado si el intento de asesinato no se frustraba., enfatizó al tiempo que señaló que desde el oficialismo “nadie se hubiera querido sentar en el sillón de Rivadavia”.