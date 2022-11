Cristina Kirchner recusó a Capuchetti por "irregularidades y arbitrariedades" en la causa que investiga el atentado en su contra

Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel.https://t.co/TlgXHZJtt6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2022

La vicepresidenta Cristina Kirchner recusó a la jueza María Eugencia Capuchetti por "irregularidades y arbitrariedades" en la causa que investiga el atentado en su contra."Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel", indicó la titular del Senado en su cuenta de Twitter.Mediante un escrito de 37 páginas, habló sobre la "inacción" de Capuchetti en la investigación por "tentativa de homicidio" del pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa en Recoleta."Esta querella detectó actuaciones negligentes por parte de la jueza desde el primer día de investigación.", señala el documento con las firmas de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal.De esta manera, la querella repasó todos los errores y omisiones que le achaca a la magistrada, desde el borrado del contenido del teléfono del principal imputado, Fernando Sabag Montiel, hasta la reticencia a avanzar en las líneas de investigación sobre el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y el presunto financiamiento de los agresores.“Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, yy que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, remarca el documento.