Interna JXC: Macri reclamó que "no lo bajen ni lo pongan" en una candidatura para 2023

El ex presidente Mauricio Macri aún no define públicamente si competirá en las elecciones de 2023, remarcó que su rol está en “debatir ideas” dentro de Juntos por el Cambio y en medio de la interna opositora aclaró:Macri reapareció este lunes luego de una semana en la que la coalición opositora buscó limar asperezas. Y pese a las diferencias que persisten entre sus dirigentes, se mostró confiado en las chances que tiene JxC de volver al poder. “Estoy triste y preocupado por lo que estamos viviendo, por un gobierno sin rumbo que no tiene plan y que se ha dedicado a destruir oportunidades”, cuestionó a la gestión de Alberto Fernández, pero destacó que la gente le “transmite una convicción a favor de un cambio”, que ésta vez debe ser “profundo”., planteó en declaraciones a Todo Noticias (TN).Al ser consultado sobre si se presentará nuevamente a disputar la Presidencia de la Nación, respondió que hoy su rol está puesto “en debatir ideas”, algo que considera “un aporte mayor que salir a la cancha a decir si quiero ser o no candidato”.”, enfatizó.Macri expresó que lo que más “extraña” de su gestión es”, agregó dando a entender cuáles serían los primeros pasos de Juntos por el Cambio nuevamente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.”, aclaró.En este marco ironizó al manifestar que está “comprando cascos especiales” porque Pablo Moyano “ya nos anunció que van a venir con más piedras”. “En un país donde existen Pablos Moyanos nadie invierte y si nadie invierte no hay trabajo, y si no hay trabajo no salimos de la pobreza”, criticó al dirigente de Camioneros., insistió. Dando pistas de lo que sería su plan de gobierno, señaló que “no existe más la oportunidad de la política gradualista porque esta herencia va a ser mucho peor que en el 2015″.Por otra parte, Macri se metió en la interna del Frente de Todos y aseguró que “el peronismo ha perdido la dignidad” y “está sometido a ideas trasnochadas que no tienen que ver con su raíz”. “Esta versión del kirchnerismo defiende a los que no trabajan, los que defendemos a los que trabajan somos Juntos por el Cambio”, agregó e ironizó:, continuó criticando al kirchnerismo.No obstante, aclaró que no cree en “la grieta entre personas”, sinoconcluyó.