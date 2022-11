Por qué Precios Justos puede servir para anclar la inflación alrededor del 4%

El Gobierno anunció este viernes el programa Precios Justos, un acuerdo con un centenar de empresas para fijar los precios de casi 2.000 productos de consumo masivo durante 120 días.Las firmas involucradas se comprometieron a no incrementar más de un 4% durante al menos cuatro meses el resto de sus productos. Se trata de unos 30.000 artículos. De esta manera, el Gobierno busca anclar las expectativas inflacionarias en torno al 4% mensual y que el resto de los sectores también se muevan a ese ritmo.Sergio Massa lo bautizó “plan 4x4” y es prácticamente la pata central de lo que se acordó con las compañías de consumo masivo. Los productos que no estén en el listado de “Precios Justos” no podrán tener incrementos superiores al 4%. De todas maneras, la secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, sigue negociando y espera sumar otros en las próximas horas.La idea del Palacio de Hacienda es moderar las remarcaciones preventivas y anclar las expectativas de inflación en el 4% mensual. Aunque muy probablemente el índice de precios al consumidor de octubre, que dará a conocer el Indec en las próximas horas, va a mostrar una realidad bien distinta. Las consultoras privadas estiman un avance cercano al 6,5%.El diagnóstico es que parte del incremento de precios surge de lo que denominan un componente “inercial”. Más vinculado a que los agentes económicos piensan más en un futuro costo de reposición que en el de producción. Por eso, cada accidente nominal en el índice de precios al consumidor termina configurando prácticamente un nuevo piso para inflación de los meses siguientes.“Esto va a hacer descender la inercia”, afirmaron en el Ministerio de Economía al referirse al plan lanzado. “La idea es que cada dos meses podamos recortar un punto en la inflación. Este bimestre al 6%, el próximo al 5% y luego al 4%. Queremos llegar a diciembre de 2023 con una inflación cercana al 3%”, completaron.En este escenario, el Gobierno pone sobre la mesa una carta central para negociar con las empresas: las importaciones con dólares a cotización oficial. Así más de un centenar de firmas de alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal accedieron a remitirse a la pauta del Gobierno. En esos sectores colaborarán también los supermercados, que se comprometieron a no aceptar listas con incrementos superiores.Pero ese sendero no se trazará solo para la canasta básica. La idea es replicar este tipo de convenios con otros sectores, como ya ocurre con medicamentos, productos electrónicos, textiles e indumentaria. En algunos casos podrá ser directamente con el techo del 4% y en otros puede haber distintas variables como el avance del tipo de cambio oficial, que también crece por debajo del promedio de la inflación.