Juicio contra el joven que golpeó al playero: piden que sea condenado por tentativa de homicidio

A casi un año del brutal ataque contra el playero en el barrio porteño de Monserrat, este jueves se llevan a cabo los alegatos contra el joven acusado y el viernes se conocerá la sentencia final.El juicio al joven que al momento del ataque tenía 17 años está a cargo del Juzgado Penal y Penal Juvenil 11, del juez Alejandro Villanueva. Por haber sido el acusado menor de edad cuando sucedió el episodio, el juicio se realiza de manera reservada y no se pueden brindar precisiones del caso hasta que concluya.Sin embargo, fuentes judiciales informaron a Télam que el representante del Ministerio Público solicitó la culpabilidad del imputado con una calificación legal determinada (tentativa de homicidio y lesiones gravísimas), en perjuicio de Arturo López (67), quien permanece internado desde entonces en una clínica privada.La tentativa de homicidio prevé una pena de 3 a 12 años de prisión, pero podría ser disminuida por la condición de menor de edad del acusado al momento del hecho.Como las lesiones sufridas por López son de características neurológicas irreversibles (afasia), el acusado podría recibir de manera subsidiaria una condena por el delito de lesiones gravísimas.La querella, representada por Miriam Luna, abogada y madre de Agostina y Florencia, hijas de la víctima, adhirió a la acusación de la fiscalía.En tanto, la defensa oficial requirió que sea encuadrado como lesiones culposas, una calificación legal más leve para el acusado, al considerar que el adolescente no representó la gravedad del golpe ni sus consecuencias en el cuerpo y la salud de López.Tras los alegatos, el juez Villanueva decidió pasar a un cuarto intermedio para este viernes a las 10 en el que se leerá su veredicto final.“Mi papá un día salió a trabajar y nunca más volvió a la casa, y no murió de suerte, pudo haber muerto en el minuto uno. Es un momento clave para que pueda haber una sentencia ejemplar sobre la violencia", había dicho esta mañana Agostina López, una de las hijas del playero en diálogo con radio La Red.Y agregó: "Estamos muy nerviosas, ansiosas por lo que pueda llegar a pasar. Estamos con mucho miedo de cómo pueden salir las cosas, fue una lucha muy agotadora, un año esperando esto". Luego la joven detalló que su padre "sigue internado en la clínica tratando de recuperarse, de salir de la mejor manera posible de esa piña tan fuerte que le provocó secuelas de por vida".