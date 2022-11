"Es difícil entender su cabeza": Macri sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2023

Tras el discurso de Cristina Kirchner por el Día de la Militancia, el ex presidente Mauricio Macri opinó sobre una posible candidatura de la ex mandataria en 2023 y señaló que este jueves se vio "otro capítulo de la Argentina de la insensatez"."La verdad es que nunca he acertado las cosas que ella razona porque", respondió Macri ante la consulta de una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2023, teniendo en cuenta el tono de sus últimos discursos.En diálogo con radio Mitre, subrayó: "Que en ejercicio de la Presidencia ella haya dicho 'cuando nosotros gobernamos estábamos mejor'...Me duele la cabeza, esto es un loquero. Eso es lo que han generado en la Argentina, estamos teniendo que hacer un esfuerzo para no enloquecer".Al opinar acerca del discurso que realizó este jueves la Vicepresidenta en La Plata, Macri manifestó: "Lo que vimos anoche esde la que nos tenemos que alejar"."Ella va a seguir teniendo, cada vez un porcentaje menor, de gente que la sigue y que no analiza la información en profundidad de lo que ella dice y repite esas mismas cosas que no tienen ningún sentido", señaló el expresidente. "Ellos fueron un cambio para mal. En 2003 agarraron una Argentina con problemas y lo que hicieron fue profundizarlo", sentenció.Consultado por una posible candidatura para las elecciones del año próximo, evitó dar precisiones pero indicó que su lugar dentro de Juntos por el Cambio hoy está en "clarificar las ideas para que no haya dudas de que".Sobre sus recorridas por el país y el pedido de los ciudadanos para que compita en los comicios del 2023, contestó con una frase esquiva: "Se mezcla todo. Cuatro me dicen que sea candidato por la Argentina y uno a Boca. Se va alternando".