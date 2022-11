Macri llegó a Qatar y explotó de furia al no encontrar su equipaje en el aeropuerto

#Qatar2022 | El expresidente Mauricio Macri llegó a Qatar para ver Mundial en su rol de presidente de la Fundación FIFA y se enfureció por no encontrar su equipaje.



📸: Doble Amarilla pic.twitter.com/Jqp0xYUTsI — Política Argentina (@Pol_Arg) November 19, 2022

En su rol de presidente de la FIFA, Mauricio Macri viajó a Qatar para presenciar el Mundial, se molestó por no encontrar con rapidez su valija en el aeropuerto, quedó registrado y se hizo viral en redes sociales.Como no encontraba su equipaje el expresidente comenzó a gesticular y mostrar muecas de furia, señalando la cinta por donde pasaban las valijas de los pasajeros. Una persona filmó el cómico momento.El video fue difundido por el medio Doble Amarilla y, si bien muchos usuarios respondieron con comentarios como “se enojó porque no encontraba la que le afanó al pueblo argentino” o “anulo mufa”en referencia a la mala suerte que podría traerle el exmandatario al la selección, no se supo de forma oficial si el expresidente encontró su valija y quedó en una situación momentánea o si aún continúa buscándola.El expresidente viajó a Asia dejando una guerra dentro del PRO, con una interna más que caliente entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Como lo anticipó Política Argentina, Macri no se preocupó tanto y llegó Qatar para presenciar completo el mundial, en calidad de su cargo como titular de la Fundación FIFA.Y aunque se sabe que, crece la expectativa por si, además del fútbol, tiene un objetivo financiero extra . Su visita le servirá también para buscar aportes de sus aliados internacionales para su proyecto presidencial.Se descuenta que el expresidente mantendrá reuniones con el emir qatarí, Tamin bin Hamad al Thani, un fanático del fútbol, amante de los elegantes bosques patagónicos y -por supuesto- millonario. Según informaron fuentes cercanas, Macri ya le anticipó al monarca que será candidato a presidente el año próximo. Son amigos y han compartido tiempo libre en Qatar y en la Argentina, algunas veces junto al tenista Gastón Gaudio, cercano a ambos.Días atrás, Macri le confesó al Emir que su intención es volver a competir por la Presidencia de la Argentina. Con valija o no, el expresidente aprovechará su estancia en el Mundial de Qatar para refrescar sus contactos internacionales y buscar fondos para su campaña.