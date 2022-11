Javier Milei apuntó contra Cristina: "Los lugares donde tocaron los Kirchner los arruinaron"

#Video | Javier Milei criticó a Cristina Kirchner y dijo que “es como Atila”.



🗣 “Los lugares donde tocaron los Kirchner los arruinaron”. pic.twitter.com/tMhOALz3fD — Política Argentina (@Pol_Arg) November 24, 2022

De cara a las elecciones 2023, el legislador de Libertad Avanzaapuntó contra el kirchnerismo y aseguró que "está dispuesto a recibir" en su espacio al "ala dura" de Juntos por el Cambio con tal de que no gane el oficialismo. Incluso señaló que si la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, gana los comicios, aceptaría ser su ministro de Economía.porque los radicales son la internacional socialista, la Coalición Cívica es un desprendimiento por izquierda del radicalismo y el ala blanda de Juntos es también un problema porque recita las ideas que nos han condenado al fracaso y con la fatal arrogancia de creer que son más inteligentes y lo pueden hacer bien”, consideró Milei durante entrevista en el canal Todo Noticias.“Por lo menos los kirchneristas son brutos, éstos en cambio van a hacer daño de manera eficiente con lo cual es más problemático”, agregó.En ese sentido, apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y señaló que “es como Atila que donde pisaba destrozaba el piso”. “, lanzó Milei.Y aclaró que él no está dispuesto a ser parte de “un nuevo fracaso que traiga a los kirchneristas de vuelta”.remarcó.Sobre una posible derrota en las elecciones 2023, señaló que si Bullrich lo vence en una interna “fuera de la estructura de Juntos por el Cambio”, él estaría dispuesto a ser su ministro de Economía. Milei remarcó que la propuesta ya se la hizo a la propia titular del PRO y al ex presidente Mauricio Macri.“No puedo estar del otro lado porque tampoco me quieren y no me interesa que me quieran. Los fracasados, los que tranzan, los que son socios de los k, que les aprueban presupuestos que implican más impuestos, con esos no”, cargó contra lo que él considera el “ala blanda” de Juntos por el Cambio.En esa línea sostuvo: “Voy a gobernar con la gente de mi lado, si la casta me bloquea y juega fuerte yo voy a contestar de la misma manera”. “Me metí en esto para volver a poner a la Argentina de pie. Le voy a demostrar a la sociedad la basura que es la casta”, concluyó.