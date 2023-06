Carolina Píparo será la candidata a gobernadora bonaerense de Milei, acompañada por un abogado antifeminista

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, finalmente consiguió alguien que acepte ser su aspirante a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, luego de la declinación a esa postulación del intendente vecinalista de Chivilcoy y ex comisario Guillermo Britos

Gracias @JMilei por la confianza y a @fraoneto por acompañarme en este enorme desafío.

Será un honor seguir representando las ideas de la libertad en la provincia para sacarla adelante y convertirla por fin en una tierra próspera y segura para todos.

Viva siempre la libertad!!!🇦🇷 pic.twitter.com/qOi4mHAXpE — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) June 20, 2023

Será, la diputada nacional que se hizo famosa por haber sido víctima de un asalto en el que, embarazada, su hijo resultó fallecido. Luego, se metió en la política bajo el lema de la lucha contra la inseguridad a partir de la mano dura en el PRO, donde pasó por la Legislatura y un cargo en La Plata.Días antes de la elección de 2021, disconforme con el espacio que el concedieron, se pasó a las filas de, con quien se consiguió su banca como diputada nacional. Ahora, nuevamente disconforme pero con el salto del economista liberal a Juntos por el Cambio, se pasó al bando de Milei.Milei anunció este martes a Píparo como su candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires., afirmó a través de un comunicado.“Es una persona que desde hace más de diez años lucha incansablemente contra la inseguridad, que, además de la inflación, es el principal flagelo que padecen los bonaerenses. Nuestra propuesta es tolerancia cero al delito”, agregó Milei acerca del perfil de su elegida.Píparo se mostró agradecida por la “confianza” que le otorgó Milei “para seguir llevando las ideas de la libertad a toda la provincia”, sin aclarar razones ni más precisiones a su nuevo salto de bando en política., dijo.En esa línea, precisó que, como viene sosteniendo desde que se metió en la política hace años, su prioridad es “que sean los delincuentes los que piensen veinte veces antes de salir a la calle para arruinarle la vida a los vecinos”.“Tenemos ideas prácticas y posibles, vamos a terminar con la puerta giratoria y van a ser los criminales los que tengan miedo. Estamos preparados para poner a la provincia en el camino de la prosperidad”, señaló.Lo cierto es que la oferta a Píparo llegó tras la declinación pública de Britos y el análisis de varios otros candidatos. Uno fue el exfiscal platense. “De parte mía, un agradecimiento y una negativa”, le dijo el abogado a La Nación tras confirmar que la negociación existió, pero no se concretó.Ante la falta de candidatos, muchas miradas apuntaban al armador bonaerense, hombre que supo trabajar para casi todos los espacios políticos, pero luego fue descartado.Milei, el precandidato libertario a la presidencia, además de subir al ring a Píparo confirmó alOneto tiene un nutrido currículum, que en materia de género es más que polémico: el candidato de Milei a la vicegobernación bonaerense se define a sí mismo como abogado penalista especializando en Derecho Penal y Criminología (UBA), y ex miembro titular de la Comisión de Defensa del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.Oneto, ya como precandidato, habló y destacó que "Javier representa la nueva política" y es "un líder indiscutido al que hay que apoyar".En ocasión de hablar de sus pensamientos, manifestó que "las rutas son para circular, y no para protestar" y que se debe "desestigmatizar la represión", en referencia a la crisis política y represión en Jujuy.El ahora precandidato a vicegobernador tiene un canal de Youtube en donde sube videos con análisis de causas judiciales de reconocimiento público con una mirada antifeminista, como viene expresando desde sus trabajos como abogado y en medios.Por ejemplo, Oneto logró exposición cuando defendió al jugador de fútbol, ex Boca y River, acusado de abusar a su ahijada menor de edad.También adquirió notoriedad como denunciante contra su par,, por haber renunciado a la defensa del actorcuando este fue acusado de violación a. Además ejerció la defensa de, acusado del femicidio deen 2010.