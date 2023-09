"Sin palabra": ahora Milei se reune con la "casta sindical"

El candidato libertario Javier Milei sigue contradiciendose y ahora continúa su acercamiento a la "casta sindical" en busca de posibles vías de gobernabilidad en caso de ganar las elecciones presidenciales. Recientemente, se reunió con Luis Barrionuevo, un histórico sindicalista que lidera el gremio de hoteleros y gastronómicos desde hace 42 años, y también mantuvo un encuentro previo con Gerardo Martínez, líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

En el encuentro con Barrionuevo, que tuvo lugar el pasado martes, el objetivo era establecer un diálogo y acercar posiciones. Barrionuevo es un influyente dirigente sindical que ha tenido un importante rol en la política argentina.Desde el entorno de Milei, se enfatiza que el propósito de estos encuentros con líderes sindicales de larga trayectoria es discutir cómo revitalizar el ámbito laboral y contribuir al crecimiento económico de Argentina mediante la generación de empleo genuino. No obstante, hasta el momento, no se ha mencionado una posible reforma laboral en estas conversaciones.Cabe destacar que Milei también se reunió la semana pasada conquien lidera la UOCRA desde hace 30 años. En esa ocasión, Martínez informó que en la charla no se planteó la posibilidad de llevar a cabo reformas laborales, y que el principal interés de Milei se centra en cuestiones macroeconómicas y la lucha contra la inflación.