Macri de vacaciones: vuelve del mundial Qatar 2022 y se va al sur

La vuelta del ex presidentequedó establecida para el 20 de febrero de 2023. Tras su paso por Qatar, muy cuestionado, durante el que presenciará todo el Mundial en su rol de presidente de la FIFA, Macri viajará a la Patagonia para descansar y tomarse vacaciones de la interna de PRO.En el sur el exmandatario suele hospedarse junto a Juliana Awada en el exclusivo country Cumelén, ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi, un predio de más de 30 hectáreas de bosques de araucarias y arrayanes. Allí la familia suele descansar y realizar paseos por la costa del lago, durante la presidencia de Macri se intercalaban con reuniones de trabajo o llamados telefónicos.Desde el momento que se subió al avión con destino a Qatar, el exmandatario se alejó de la interna del PRO que cada vez está más caliente y de la cual descansará cerca de dos meses.Pero los enfrentamientos entre los precandidatos presidenciales para las elecciones 2023 son cada vez más fuertes. El miércoles pasado Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Patricia Bullrich, que hace dos semanas había ventilado una pelea personal entre ambos referentes de Juntos por el Cambio por -según la exministra de Seguridad- la propia candidatura a Presidente. El jefe de Gobierno decidió negar la disputa y desafiarla en las urnas: “Vayamos a unas PASO y que elija la gente”. “Ella viene queriendo ser presidenta hace mucho tiempo. Que yo pueda tener vocación de ser presidente no es que me voy a enojar porque ella también quiera serlo”, sostuvo Larreta.Mientras que la interna por quién ocupará las listas para reemplazar al jefe de Gobierno porteño suma más capítulos. El miércoles pasado el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, admitió en un acto que compartió con Rodríguez Larreta en Villa Luro que “empezará a prepararse” para la candidatura de la gestión porteña. Así, se sumará a Jorge Macri, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario.Su candidatura, que fue apoyada por Lilita Carrió este jueves, influye directamente en la relación de Horacio con el senador nacional Martín Lousteau, el candidato de la UCR en el distrito.Además, se da luego de que Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, aceptó posar con Patricia Bullrich para que le diera su respaldo como postulante a jefe de Gobierno, un gesto motorizado por Mauricio Macri que irritó al larretismo y que provocó que desde este sector apuraran el lanzamiento de otras figuras para el mismo cargo.Sin Mauricio Macri presente por dos meses, al menos físicamente, quedará ver cómo continúa la eterna batalla del PRO de cara a las elecciones 2023.