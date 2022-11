Patricia Bullrich presentó a De la Torre como su candidato a gobernador en la Provincia

“Me comprometo con todos ustedes a que este cambio sea verdadero, sin miedos, porque los cambios nos van a traer prosperidad, progreso y nos van a dar las posibilidades que hoy hemos perdido”.



En medio de la batalla del PRO de cara a las elecciones 2023, la presidenta de la coalición,aliado de Mauricio Macri y uno de los detractores de Horacio Rodríguez Larreta.El senador provincial se sumó oficialmente a la carrera por la Provincia, en la que ya están anotados desde Juntos por el Cambio Diego Santilli, Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Néstor Grindetti, entre otros, durante un acto en Moreno centrado en la seguridad en el que“Patricia ya mostró en este tiempo que tiene lo que hay que tener para gobernar la Argentina. Se va a votar entre los que nos tuvieron encerrados y aquella que pidió la libertad. Lo que vamos a votar es entre aquellos que creemos que la pobreza se combate con trabajo y educación y aquellos que nos dicen que se acaba con programas sociales”, exclamó durante el acto De la Torre, quien fue socio electoral de Facundo Manes en las legislativas pasadas, pero ahora se unió al ala dura del Pro.Y en línea con las consignas de la líder opositora, el precandidato llamó a ponerNo podemos seguir con miedo a que nos entren a nuestras casas, con miedo de ir a trabajar, con miedo de salir a la noche, porque no sabemos si nos van a matar para robarnos el celular”, sostuvo.El mes pasado el senador ya había comenzado a posicionarse con las consignas de “con Macri había un rumbo” yy “Defiendo a los madrugadores” en cartelería en rutas y avenidas de CABA y Gran Buenos Aires.Consignas que subrayó durante su lanzamiento al repudiar el uso del lenguaje inclusivo: "en las escuelas cuando la Argentina tiene 40% de pobres. Hay temas mucho más importantes que el lenguaje inclusivo", consideró.Según De la Torre, gran parte de la población quiere un cambio profundo. “Ahora tendrá que elegir quiénes son las personas adecuadas para llevarlo adelante”. “Estoy convencido de que se cómo hacerlo, de que tengo el coraje para hacerlo, de que Patricia sabe cómo hacerlo y que tiene el coraje para hacerlo”, indicó.Al tomar la palabra la titular del PRO llamó a "animarse a cambiar" y planteó que "el orden es la ley y la ley es lo que hace que todos seamos iguales". Para la exministra de Seguridad macrista "no es lo mismo" que alguien "cumpla la ley" a que alguien “salga de caño, robe una moto y mate una persona". ", insistió.Y decidió apuntar contra Cristina Kirchner y el discurso que dió la semana pasada en el Día de la Militancia. "Si estuvo doce, más tres años que no los reconoce, tuvo 15 años para cambiar la seguridad", replicó.Y decidió contrastarlo con su propia gestión y la de Mauricio Macri porque "en 4 años", según la ex ministra, lograron "cambiar la seguridad en la Argentina".Además, remarcó que si llegara a ganar las elecciones presidenciales de 2023 su hipotético gobierno necesitará que "salgan a defenderlo" y "no mirarlo por la tele": "En la próxima necesitamos salir a defender a nuestro Gobierno para que no nos corra nadie", arengó."Cuando nos quieran bloquear, hacer un piquete, cada uno tiene que ser un actor protagonista, no mirar por la tele. Tenemos que salir en la próxima a defender a nuestro gobierno para que no nos corra nadie, porque no nos van a correr", desafió Bullrich entre los aplausos de sus seguidores.