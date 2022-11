Carmona: "La visita de la princesa Ana a Malvinas demuestra que se sigue violando el derecho internacional"

El Secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Guillermo Carmona, se refirió a la visita de la princesa Ana a las islas y consideró que su presencia en el territorio argentino “demuestra que se sigue violando el derecho internacional” y señaló que “la autodeterminación es un verso”.y es una visita que le suma razones a la Argentina”, sostuvo Carmona este sábado durante una entrevista para Y arriba quemando el sol en Radio Rebelde sobre el viaje de la princesa junto a su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, que fue repudiado por Cancillería argentina.El secretario señaló: “Esta señoraEsta monarquía que se le intenta mostrar como cool, como este motivo de interés internacional, hace este tipo de cosas que implican la violación del derecho internacional”.porque las autoridades británicas, en lugar de ir a las Malvinas, lo que tienen que hacer es sentarse en la mesa de negociaciones con la Argentina, como lo mandan más de 50 resoluciones de Naciones Unidas”, remarcó Carmona.En ese sentido, señaló que la visita de Ana también devela que “”. “Con el argumento de que los isleños no quieren, de que no tienen dudas sobre sus derechos… Son solo evasivas que van a durar hasta que las circunstancias internacionales no les permitan seguir sosteniéndolas”, consideró.“Creo que ha sido muy importante, muy clara, la posición del gobierno argentino. La Cancillería se ha expresado de manera concreta en rechazo a esta acción y hemos denunciado internacionalmente que aquí hay una muestra de colonialismo, ese colonialismo que no tiene que existir más”, advirtió Carmona.El secretario apuntó que este hecho “debe ser un motivo también de reflexión” para la Argentina:, así como lo está teniendo hoy la República de Mauricio, vamos a tener la oportunidad los argentinos de recuperar esos territorios que nos pertenecen”.Y destacó la actitud del presidentecuando, quien en ese momento era, el primer ministro británico Boris Johnson le pidió una reunión. “Johnson le dijo: ‘Queremos alimentos, energía y minerales de Argentina’. Y Alberto Fernández le dijo con toda dignidad ‘primero hablemos de la soberanía sobre Malvinas, después, si quieren hablamos de todo lo demás’. “Me parece que esa es la posición que estamos expresando muy bien en este momento”, concluyó el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas .