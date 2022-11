Se firma el intercambio fiscal con EEUU: detalles del acuerdo que permitiría recaudar USD mil millones

El Gobierno asegura que en los próximos días firmará el acuerdo de intercambio de información automática con los Estados Unidos, lo que abrirá un universo de información tributaria hasta ahora desconocida para el fisco y que podría reportar un adicional de recaudación impositiva.

Altas fuentes oficiales ratificaron en las últimas horas que el acuerdo con la agenda tributaria norteamericana será rubricado en los próximos días, algo que había anticipado el ministro de Economía Sergio Massa.(o Foreign Account Tax Compliance Act).Algunas dudas que permanecen entre los expertos tributaristas están relacionadas a los plazos de implementación de un acuerdo de intercambio automático y recíproco como el que alista el Ministerio de Economía y discuten cuál será la profundidad de información que proveerá la IRS (Internal Revenue Service) norteamericana sobre cuentas de ciudadanos argentinos en ese país.El equipo económico prevé un anuncio formal de la firma para esta semana o, a más tardar la próxima, algo que incluirá la firma del titular de AFIP Carlos Castagneto y la del propio ministro de Economía Sergio Massa, junto a la contraparte norteamericana.De acuerdo a fuentes oficiales, la hoja de ruta implica, luego de la firma, que el intercambio de información fiscal automática entre las dos naciones, que tenga como fecha de inicio del 1° de enero de 2023. Eso no significará que los datos de contribuyentes argentinos comiencen a ser recibidos por AFIP de inmediato.El protocolo que sigue el acuerdo FATCA con el resto de las naciones, y también lo hará con la Argentina, es que enviará la información una vez por año, el 30 de septiembre, con la foto del cierre del año anterior. Según una alta fuente del equipo económico,mencionó.. En ese sentido, consideran razonable que algunos contribuyentes, para evitar que su información llegue al fisco por la vía de intercambio, rectifiquen sus declaraciones juradas para ajustarlas sobre fin de de año, justo el momento en que queda determinada la foto para la base de imposición dePor otro lado,, ya que en caso de que existieran fondos no registrados, esos bancos podría quedar expuestos a la propia regulación anti lavado norteamericana.Un informe de la consultora Carta Financiera aseguró que el objetivo de la ley Fatca “el objetivo es detectar e impedir la evasión fiscal de inversiones en el extranjero por parte de residentes y ciudadanos americanos”. En ese sentido, planteó queDe acuerdo a altas fuentes oficiales, no solo incluirá los nombres de los titulares de las cuentas sino los beneficiarios finales, lo que relativizaría, creen, la posibilidad de construir estructuras o trusts para quedar fuera del flujo de información automática.“Se reciben los datos de todos, incluso de quienes integran las sociedades”, mencionó una fuente del equipo económico. Quien no tenga la cuenta declarada, afirmaron,. Los datos que enviarán serán los nombres y números de cuentas e intereses ganados por ciudadanos argentinos en los Estados Unidos.La puesta en marcha inmediata es discutida por algunos expertos tributaristas,a. Ese tipo de convenio es distinto al que se firmará en este caso, ya que solo preveía el intercambio de información a pedido de las partes.Sin ir más lejos, en el Gobierno aseguran que por ese pacto, todavía vigente, el Poder Ejecutivo tiene en firme 38 pedidos de información fiscal de contribuyentes argentinos. “, mencionó un alto funcionario.Como referencia, el acuerdo que firmó la IRS con Colombia en 2015, un modelo similar al que firmará la Argentina, implica un intercambio de información que incluye nombre, CUIT, número de cuenta, monto de intereses recibidos, de dividendos cobrados en los Estados Unidos que se acreditaron en esa cuenta. Ese convenio prevé que, menciona ese acuerdo con Colombia.Según fuentes oficiales, la AFIP tuvo que desarrollar en los últimos años una mejora en sus sistemas de seguridad para poder allanar el camino a un pacto de intercambio fiscal como el que se apresta a firmar con la IRS., resumió Carta Financiera.Hay estimaciones preliminares que hablan de un potencial de ampliación de la base imponible de unos USD 100.000 millones, lo que responde a informes del sistema financiero norteamericano.Sería, en ese sentido, poco representativo: algo menos de $170.000 millones a precio del dólar mayorista y que equivaldría, solo para comparar, al 10% de los ingresos del fisco de octubre pasado. Los dos impuestos que serían alimentados por este acuerdo de intercambio de información serían Bienes Personales y Ganancias.El acuerdo Fatca que firmarán los dos gobiernos en los próximos días no será el primero de intercambio de información fiscal.mencionó un alto funcionario.La puesta en marcha del acuerdo servirá como plafon para la discusión en el Congreso de un nuevo proyecto de ley de blanqueo de capitales, para que las personas físicas o beneficiarios finales de sociedades tengan la alternativa de repatriar esos fondos no declarados ante el fisco argentino.