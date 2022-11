Larreta criticó a Cristina: Es una vergüenza, es otro ataque a la Justicia"

#Video | Horacio Rodríguez Larreta criticó a Cristina Kirchner por sus declaraciones ante el Tribunal Oral Federal N°2.



🗣 “Decir que un tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una vergüenza”. pic.twitter.com/SloAz6Eeaw — Política Argentina (@Pol_Arg) November 30, 2022

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, calificó como una “vergüenza” los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el Tribunal de la Causa Vialidad y señaló que es un “ataque más” a la Justicia. También apuntó contra los gremios que advirtieron un paro nacional en caso de que decidan condenar a la ex presidenta.”, enfatizó Rodríguez Larreta en el marco de la presentación del plan educativo de finalización de estudios en la escuela secundaria.El alcalde porteño recordó que dentro de la causa- en la que ayer Cristina sostuvo que se quedó “corta” con decir que el “tribunal era un lawfare porque es un pelotón de fusilamiento”- " hay un fiscal que presentó las pruebas y un tribunal que tiene que juzgar de forma independiente, no hay que meterse".“Hay que condenar cada uno de esos dichos”, sostuvo Larreta y ratificó la necesidad de dejar actuar al tribunal, que “esa es la clave en una República”.En esa línea, el precandidato a presidente para el 2023 sostuvo: “No es la Argentina que queremos, no es el futuro para nuestro país; el futuro es la educación, esa es la clave”.Asimismo, aseguró que, en referencia a la advertencia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que adelantó que en caso de una condena hacia la Vicepresidenta paralizarán el Estado. “Nadie puede ni debe condicionar la vida de los argentinos”, remarcó.Y concluyó: “La Justicia tiene que actuar de forma independiente y nadie tiene ni puede condicionarla, ni los chicos agraviantes de la Vicepresidenta que son una vergüenza, ni la amenaza de este gremio o de ningún otro”.