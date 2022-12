Kicillof y Espinoza inauguraron un nuevo jardín de infantes y avanzan obras de urbanización en La Matanza

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezaron el acto de inauguración del nuevo Jardín de Infantes N° 1029 en Virrey del Pino.Del acto de puesta en marcha de la unidad, ubicada en el barrio Jauretche de Virrey del Pino, también participó el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. El Jardín de Infantes N° 1029 consta de aulas equipadas con aires acondicionados, sanitarios incorporados, cocina, SUM y patio de juegos.Contó con una inversión de $ 66 millones y permitirá la escolarización en la educación inicial para más de 180 niñas y niños. La construcción del edificio fue en el marco del programa Escuelas a la obra, que ya alcanzó 121 nuevos edificios escolares.Luego del corte de cinta, Espinoza destacó el valor de la obra: “Este es un jardín de infantes que cuenta con un equipamiento de primer nivel y que no tiene nada que envidiarle al mejor jardín de infantes privado de la Argentina. La educación pública, gratuita y de calidad es dignidad para todas y todos los argentinos”.“Durante los cuatro años del gobierno anterior, no pudimos hacer ni una sola obra en La Matanza, quedaron paradas todas las obras que veníamos haciendo, hoy, no nos alcanzan los 365 días de año para poder inaugurar una obra por día”, remarcó el jefe comunal.Por su parte, el gobernador Kicillof remarcó todo lo realizado de manera conjunta con el distrito, pero enfatizó que "este jardín es muy significativo" por "la historia, la trayectoria personal, la vida de cada uno de estos pibes cambian completamente entre tener y no tener una institución educativa”.“En La Matanza contamos con un intendente que no solo está pensando en lo indispensable, que tiene que ver con el acceso a la salud, a la educación o a la infraestructura urbana de aquellos que están en situación de vulnerabilidad, sino que está llevando adelante un Polo Científico Tecnológico y una nueva Universidad", dijo el mandatario provincial.Y expresó: "Un pibe que nace en un barrio de La Matanza a los tres años entra a un jardín como este y termina con la universidad, de manera totalmente gratuita. Nosotros seguiremos invirtiendo y contamos con Fernando Espinoza que es una máquina de trabajo”.Por su parte, Sileoni aseguró que el avance se produjo "con la decisión siempre clara del gobernador y el apoyo del gobierno nacional, es un paso gigante para los pibes, es la posibilidad de entrar en una hermosa infancia y construir una vida de esperanza".Además, durante el acto, Espinoza y Kicillof, junto con el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, firmaron un convenio por $3400 millones para la puesta en valor de espacios públicos en el Barrio Sarmiento, incluyendo infraestructura de servicios y equipamiento recreativo y deportivo.En ese sentido, la localidad de Virrey del Pino se verá beneficiada con la pavimentación y ensanche de más cuadas de asfalto, se construirá una red de desagües pluviales, se desarrollará la construcción de redes de agua y cloacas; se instalarán luminarias y se colocará equipamiento urbano en plazas y espacios públicos. De esta manera, el municipio de La Matanza continúa ejecutando obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos del distrito.