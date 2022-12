01.12.2022 / ATENTADO CONTRA CFK

La asesora de Milman entregó su celular pero es nuevo, no el que usó en Casablanca

Gomez Mónaco, colaboradora del diputado Milman entregó su teléfono móvil para que sea peritado. No obstante, no es el utilizado en la reunión del bar Casablanca, lo que generó indignación en la querella. Tanto ella como Bohdziewicz negaron la conversación con el ex secretario de Seguridad.