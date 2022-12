Cuáles son las 8 universidades nacionales que se iban a crear y Juntos por el Cambio bloqueó

con el bloqueo por parte de Juntos por el Cambio y otros espacios opositores se frenó también la creación de ocho nuevas universidades nacionales en el país

Se consiguió el quorum para la sesión especial que busca crear siete universidades nacionales pero los diputados de JxC comenzaron a hacer disturbios con el objetivo de boicotear el debate y que no se aprueben.



¡Seamos claros, quieren hacer un golpe institucional en Diputados! pic.twitter.com/jOo0npyEPn — Hugo Yasky (@HugoYasky) December 1, 2022

No sólo fue un escándalo con violentos gritos y gestos de integrantes del PRO, la Coalición Cívica y la UCR lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación cuando se frenó la renovación de autoridades del cuerpo, sino quePese a que JXC suele promover discursivamente temáticas vinculadas a la educación, como el famoso "abran las escuelas" durante la pandemia, cuando este miércoles desde el oficialismo sostenían que habían alcanzado el quórum necesario para debatir el proyecto que crea 8 nuevas universidades en diferentes puntos del país, la oposición mayoritaria esgrimió que no habían cumplido los plazos y bloqueó así la iniciativa.La sesión especial comenzó luego de una movida sesión preparatoria para ratificar autoridades de la Cámara baja, en la que el oficialismo mantuvo aen la Presidencia del cuerpo ante la falta de quórum.Pero el escándalo que sólo anuló la iniciativa para llevar más educación superior a puntos aislados de tres provinciascomenzó cuando los legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron a los gritos la suspensión al considerar que la sesión era inválida, ya que se había extinguido el tiempo reglamentario para reunir el quórum.Con los legisladores parados y a los gritos se registraron momentos de tensión cuando los diputados de JXC se acercaron al estrado y rodearon a los gritos a Moreau. "Venezolana" era un grito que, por ejemplo, salía del titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien además se despacho con un violento gesto sexista en el que introdujo su dedo índice en un círculo que formó con dos dedos de su otra mano.Hacia allí se dirigieron también en masa las mujeres del Frente de Todos para defenderla. Al grito de "son violentos" las mujeres oficialistas se posicionaron en el hemiciclo del recinto donde también estaban a los gritos diputados de JxC, entre los que se encontraban Fernando Iglesias, Rodrigo de Loredo y Maximiliano Ferraro.El debate sobre la creación de universidades comenzó, aunque el discurso de la presidenta de la comisión de Educación, la oficialista, se vio opacado por los gritos.En ese punto,. Como ya se habían levantado buena parte de los bloques minoritarios, al oficialismo no le alcanzaron los votos para continuar y Moreau decidió dar por terminada la jornada.También hubo un cruce de palabras con el titular de la UCR,, cuando destrató a la diputada Osuna, quien le respondió: “Yo no sé, diputado Negri, cómo trata a su mujer. A mí por ser mujer no me trata más así, ¿eh?".El proyecto que promovía el Frente de Todos buscaba crear ocho nuevas casas de Altos Estudios, públicas y gratuitas. Por un lado, se trataba laPor otra parte, se buscaba convertir al ámbito nacional diversos institutos de educación superior que operan a nivel provincial, comoSi bien JXC se escudó en la sesión que interpretaron caída, varios de sus referentes, principalmente desde el PRO, blanquearon que rechazan la creación de las nuevas universidades, en línea con la histórica posición que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal esbozaron cuando gobernaban Nación y PBA y hablaban de "qué es eso de universidades por todos lados" y "los pobres no llegan a las universidades".