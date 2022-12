Mundial Qatar 2022: Macri volvió a hablar de Argentina tras ser acusado de mufa

Después de llamarse al silencio por ser acusado de mufa tras presenciar en Qatar el partido en el que Arabia Saudita derrotó a la Selección Argentina,, consideró Macri sobre el Mundial en comunicación con Horacio Cabak para Delta 90.3.Y se refirió al armado de la Selección Argentina: “y eso hace la diferencia. También acertó con los cambios, tanto con Enzo Fernández, como con Mac Allister y Molina”. "r”, aseguró el presidente.En ese sentido añadió que "entre tanta crítica injusta que recibió Messi en Argentina, todos vamos a dimensionar su verdadera magnitud el día en que se retire"." Es una alegría enorme decir que tenemos a un jugador que todo el mundo admira y quiere", consideró.Macri viajó a Qatar a presenciar el Mundial en su rol de presidente de la Fundación FIFA y a realizar diferentes negocios. "Mi objetivo es llevar a cabo programas que utilicen al fútbol como gran fuerza de comunicación, de conexión y entusiasmo. Hoy el fútbol es la nueva religión", explicó sobre su trabajo.Además, el ex mandatario se refirió a la organización qatarí del mundial y señaló que “con todas las dudas que se presentaban, siendo la primera vez que se hace en esta región, hasta ahora ha sido un Mundial espectacular”. “Hubo mucho ruido de la elección de Qatar como sede, pero todo eso ha ido quedando de lado frente a este recibimiento que tuvo la gente”, aseguró.Los rumores dicen que el expresidente desde aquel partido en el que el seleccionado argentino se enfrentó a Arabia Saudita, perdió y lo tacharon de mufa- presenció el partido de Argentina contra Italia, aunque pidió que no lo fotografíen. Sin embargo, estuvo presente y Reuters lo fotografió durante el enfrentamiento con Polonia.este jueves del Mundial en la primera fase acrecentando la idea de la mala suerte que trae Mauricio con sus opiniones. Sobre sus polémicos dichos sobre Alemania el ex presidente sostuvo este viernes: "Usé una frase que no era la adecuada" y agregó que “todos los equipos están muy parejos".Sobre el partido que presenció, en el que Argentina se vio derrotada consideró que “con Arabia Saudita fue un partido raro, es extraño gritar tres goles y que el partido haya seguido 1 a 0”, aunque no se refirió a la posible mala suerte que podría traer él.Y si bien el exmandatario expresó que desea que gane un equipo latinoamericano, entre los que cosideró peligrosamente "Argentina y Brasil son los que tienen más chances”, sostuvo que “el futbol está cada vez más parejo”. “Todos los equipos son fuertes y es muy difícil sacar diferencias”, consideró Macri al finalizar.