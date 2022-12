Organismos de Derechos Humanos repudiaron las expresiones de "violencia política y de género" en Diputados

#Video | Tensión en el Congreso: diputados de Juntos por el Cambio increparon a Cecilia Moreau tras bloquear la sesión especial para reelegir autoridades. pic.twitter.com/9vYXq9ecbr — Política Argentina (@Pol_Arg) December 1, 2022

Diferentes"Por una convivencia democrática, los organismos de derechos humanos abajo firmantes queremos expresar nuestra solidaridad con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, y a la vez repudiar las expresiones de violencia política y de género que se vivieron en la sesión del día de ayer", expresaron en un comunicado difundido en las últimas horas.En ese sentido, remarcaron que la sociedad argentina "definió hace casi 40 años cerrar un capítulo de horror y construir, no sin dificultades, acuerdos de convivencia democrática”. “No podemos permitir de ninguna manera ese tipo de expresiones y comportamientos, menos aún si se trata de quienes han sido honrados con el voto popular para ser representantes de los intereses colectivos", finaliza el texto.Entre los organismos que firmaron el texto se encuentran Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza.El jueves la Cámara baja no logró aprobar los diversos proyectos, entre ellos el que establecía la creación de nuevas universidades, luego de que la sesión viviera un clima tenso y agresivo que impidió la continuidad ante la falta de quórum provocada por Juntos por el Cambio (JxC).Luego de que fracasó la sesión preparatoria- ya que no dieron quórum JxC, el Interbloque Federal y la izquierda. no se pudieron elegir las autoridades del cuerpo, al objetar la decisión de Cecilia Moreau, formalizada el miércoles, de dejar sin efecto la nómina de legisladores designados para integrar el Consejo de la Magistratura.En medio de la tensión el legislador de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo realizó un gesto obsceno que le valió un pedido de expulsión del cuerpo por parte del bloque del Frente de Todos.