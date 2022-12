La industria creció 3,5% interanual en octubre, pero sufrió la baja mensual

La actividad industrial creció 3,5% en octubre en relación a igual mes de 2021, pero cayó 1,1% respecto al mes pasado, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).De esta manera, en los primeros diez meses del año la actividad industrial aumentó 5,7%. En octubre, diez de los dieciséis rubros de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos de 5,1% en “Sustancias y productos químicos”; 2,5% en “Alimentos y bebidas”; 14,9% en “Vehículos automotores, y autopartes”; 15,1% en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”; 6,4% en “Industrias metálicas básicas”; 6,7% para “Caucho y plástico”; 6 % en “Productos de metal”.También se registraron incrementos interanuales del 3,6% en “Productos minerales no metálicos”; 2,9% para “Prendas de vestir, cuero y calzado”; y 3,2% en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”.Por su parte, se observaron caídas de 5,3% en “Muebles y colchones y otras industrias manufactureras”; 1,6% en “Maquinaria y equipo”; 4,7% en “Textiles”; 1,1% en “Madera, papel, edición e impresión”; 1,3% en “Tabaco”; y 0,8% en “Otro equipo de transporte”.El Indec también realizó una encuesta de expectativas entre los empresarios industriales y 28,9% de los consultados estimó que la demanda interna continuará en alza hasta enero, inclusive, contra 26,8% que anticipa una caída, mientras que 44,3% no percibe mayores cambios.En cuanto a las exportaciones, 23% de los consultados consideró que aumentarán, 23,8% estimaron un declive y el restante 53,2% no anticipa mayores cambios.El índice de la Construcción sufrió en octubre su primera caída interanual desde inicio del 2022 y a su vez registró su mayor baja mensual desde marzo, informó este miércoles 7 de diciembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos.El indicador sintético de la actividad de la construcción cayó 0,9% respecto a igual mes de 2021 y se hundió un 3,5% respecto a septiembre en la serie desestacionalizada, según informó el Indec.Se registraron subas de 25,1% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 5,4% en placas de yeso; 5% en artículos sanitarios de cerámica; 3,1% en hormigón elaborado; 2,4% en hierro redondo y aceros para la construcción y 2,0% en ladrillos huecos.Mientras tanto, se observan bajas de 24% en asfalto; 23,3% en pinturas para construcción; 9,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 4,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 3,3% en yeso; 1,1% en cales y 0,8% en cemento portland.Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado del año a nivel interanual, se observan subas de 24,6% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 15,6% en hormigón elaborado; 10,9% en placas de yeso; 9,8% en cemento portland; 9,3% en hierro redondo y aceros para la construcción; 8,3% en artículos sanitarios de cerámica; 6,1% en yeso; 5,0% en mosaicos graníticos y calcáreos; 4,6% en cales; 4,0% en pisos y revestimientos cerámicos y 2,8% en asfalto.Mientras tanto se observan bajas de 5,5% en ladrillos huecos y 1,1% en pinturas para construcción.