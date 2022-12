Habla Cristina Kirchner tras la condena y proscripción: acto con Alberto, el peronismo y figuras de la región

la Vicepresidenta volverá a hablar este lunes 12 de diciembre en un acto que no sólo se espera que cuente con una contundente movilización masiva, sino que además tendrá la participación del presidente Alberto Fernández, figuras de renombre de la región y los principales gobernadores, intendentes y sindicalistas, todos juntos, del peronismo

Tras la condena a prisión y la proscripción perpetua que el Poder Judicial falló contrapor la causa Vialidad,Se trata de un encuentro organizado por el Grupo Puebla que tendrá al presidente Fernández como primer orador y a CFK como encargada de cerrarlo. Según pudo saber, si bien las palabras de uno y otro se producirán con unas horas de distancia, se especula con un encuentro y foto entre el mandatario y la vice, que consolide la unidad y fortalezca al Frente de Todos de cara a un año complejo como lo será 2023.La última que se vieron fue el 2 de septiembre, 24 horas después del atentado que sufrió CFK en la puerta de su casa en Recoleta, luego de meses en los cuales la interna del FDT se había potenciado.El evento del Grupo de Puebla será en el Centro Cultural Kirchner. La información indica que el kirchnerismo comenzó a organizarlo para lograr mostrar el lunes una manifestación voluminosa en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Buscarán que sea un respaldo masivo y organizado.El nombre del evento es. Contará con la participación de juristas reconocidos a nivel internacional, como el ex juezy el ex magistrado de la Corte Suprema argentina, pero también una figura que tiene experiencia en lo que pretende mostrar el peronismo respecto del lawfare: laAdemás habrá un segundo panel que también dará lugar para aquel sentido, ya que participará el ex presidente de Bolivia,, uno de los primeros dirigentes latinoamericanos de renombre en repudiar lo que llamó el “golpe judicial” contra la titular del Senado.También estará otra víctima de la persecusión de dirigentes populares de la región, como el ex presidente de Ecuador. Habrá también debates encabezados por la Vicepresidenta de España,; y los ex presidentes(Uruguay),(España), y(Colombia).Según el comunicado del Grupo Puebla, “la actividad busca denunciar el lawfare (guerra jurídica) contra la ex Presidenta de la Nación Argentina y entregarle apoyo transversal”.Si bien resta conocerse el detalle fino, se da por descontado que estarán presentes los principales sectores del peronismo y el PJ; como los gobernadores, dirigentes sindicales y sociales, al igual que los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Los mismos que estuvieron en La Plata, pero sumando el peso de los mandatarios provinciales.El Movimiento Evita, el más afín al Presidente, estará en la puerta del CCK. Según trascendió se espera que por la tarde los gremios, movimientos sociales e intendentes vuelvan a salir a la calle para llegar a las puertas del CCK y dar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que hablaría entre las 18 y las 18:30.También marcharán la CTA y ATE, las organizaciones sociales que son parte del kirchnerismo y que durante las últimas semanas venían dándole forma al operativo clamor para que Cristina sea candidata a presidenta. La Cámpora será la principal fuerza en movilizar militantes.