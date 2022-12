Sergio Massa envía al Congreso el proyecto de blanqueo de fondos con el objetivo de fortalecer las reservas

El gobierno nacional estima que los argentinos tienen en Estados Unidos casi 100.000 millones de dólares sin declarar y espera aprovecharlo.

Elque establece alícuotas que se incrementarán con el paso de los meses con el que el ministro de Economía, Sergio Massa, espera recaudar capitales para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para financiar a PYMES, para invertir en becas Progresar y para la explotación del gas natural.El proyecto surgió como resultado del acuerdo de intercambio de información tributaria firmado con Estados Unidos que permitirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibir datos de los intereses y los dividendos por las ventas de activos financieros de los sujetos -personas humanas o jurídicas- que residen en la Argentina.que, según adelantó El Destape, establecerá impuestos que se irán incrementando con el paso del tiempo para aquellos que no repatrien sus capitales en el exterior, así se pagará un porcentaje (aún no definido) hasta el 31 de marzo y el doble de ese porcentaje entre el 1 de abril y el 30 de junio, y el porcentaje se cuadriplicará si los bienes se blanquean con posterioridad a junio.En la iniciativa los bienes declarados no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados yEl Destape adelantó que el proyecto establece que quienes exterioricen tenencias en el extranjeros serán librados de pagar por esos bienes el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y bienes personales.La ley busca establecer además un régimen simplificado con una alícuota especial del equivalente a la mitad de las alícuotas generales cuando los sujetos personas humanas exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera en efectivo en el país, siempre que el monto no supere el 35% anual de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales, y con un tope de hasta usd 50 mil.El Gobierno espera utilizar el 40% de los fondos obtenidos para financiar programas y proyectos para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.Mientras que el 20% se utilizará para cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional y el otro 20% se destinará a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas y el restante 20% al programa integral de becas Progresar.