Dólar soja II: productores vendieron casi 400.000 toneladas y acumulan 2,71 millones

desde que el 28 de noviembre se lanzó la segunda edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como dólar sojaLa iniciativa, que implementa un tipo de cambio de $ 230 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa, está vigente para los productores hasta el 31 de diciembre próximo. La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 3.000 millones.Gracias al programa el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) alcanzó los US$ 1.353,5 millones, es decir, un 45,11% de lo comprometido, en solo ocho de las 23 ruedas en las que operará el dólar soja.De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el miércoles pasado se vendieron 399.941 toneladas de soja, con lo cual totalizan 2.713.568 desde el lunes 28 de noviembre.Hay que tener en cuenta que la semana pasada fue corta y que, en su último día, el Banco Central cerró la jornada del miércoles con compras por US$ 71 millones, y acumuló US$ 693 millones en ocho ruedas.