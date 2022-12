Altamira consideró que el único que tiene un discurso alternativo es Milei y que "la Izquierda no se le planta al poder"

Para Jorge Altamira, Argentina está viviendo una serie de acontecimientos que “tienen que ver con un proceso de disolución general del régimen político”. “Una de las premisas de este régimen es que la Justicia haga la vista gorda a la actuación de los funcionarios públicos como ocurrió siempre, por ejemplo, con la llamada Patria Contratista”, sostuvo en relación al rol que tuvo la corporación judicial en las últimas décadas.

Pero también apuntó al macrismo y repudió a la “mafia” que viajó a Lago Escondido: “Lo mismo pasa con Macri: no está probado que el contrabando de automóviles no haya existido y al mismo tiempo, lo de Lago Escondido muestra que hay una mafia judicial, mediática y política que está organizada en función de intereses particulares”.

Por otra parte, consultado sobre el rol de las fuerzas minoritarias, tanto de derecha como de izquierda, sostuvo que “Argentina seguramente vaya a un esquema parecido al de Chile donde en las PASO se presenten 150 partidos y vayan a la general el espacio que sacó el15 contra el que sacó el 14. Hay una desintegración, tanto de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. Hay una fuerte atomización del proceso electoral”.

En diálogo con Política Argentina, el miembro fundador del Partido Obrero y ex legislador porteño señaló que “lo que tenemos ahora es un choque violento de intereses porque Argentina, de conjunto vive un impasse, del que no logra salir de ninguna manera haciendo explotar la estructura superior”.Consultado sobre la condena a Cristina, dijo:No obstante, aclaró: “La diferencia con Chile es que la atomización puede poner en peligro a todo el proceso electoral particularmente por los problemas económicos. Eso no existía en Chile. Acá Martín Guzmán sufrió una corrida cambiaria que casi voltea al Gobierno”.Y añadió: “señaló al considerar también que sería un error para Milei una potencial alianza con Patricia Bullrich.