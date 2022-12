Papel Prensa: Ercolini confesó que fue "presionado" y todo suena a Clarín

#Video | La viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo, contó que el juez Julián Ercolini le dijo que estaba "presionado" en la causa que investigaba la apropiación de Papel Prensa S.A.



En medio del escándalo por el viaje a Lago Escondido de funcionarios porteños, jueces y empresarios del Grupo Clarín, y el posterior chat polémico para encubrirlo, la psicóloga y viuda del banquero David Graiver,Ercolini es, además de uno de los funcionarios judiciales que participó del viaje que habría financiado el Grupo Clarín hasta Lago Escondido, el juez que elevó a juicio oral la causa de Vialidad por la que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.También fue quién estuvo a cargo la causa Papel Prensa en la que se investigaba la compra supuestamente fraudulenta de la parte mayoritaria de la empresa por parte de los diarios Clarín y La Nación.Papaleo contó que años atrás, cuando le tocó declarar en el marco de la causa Papel Prensa (empresa que había fundado su esposo), se encontró con Ercolini que era el juez de la causa y en un diálogo entre ambos le admitió que estaba "presionado". “Yo fui a declarar con Julián Ercolini y me atendieron sus secretarias", indicó Papaleo.’ ", comenzó Papaleo al recordar la escena durante una entrevista que brindó a El Destape radio."Y yo lo escuché porque alguien decía que lo lamentaba, lo miré y él me dijo:", contó la viuda del banquero y remarcó que le preguntó en su momento: "¿", contó PapaleoFinalmente en 2016 Ercolini terminó por sobreseer a Héctor Magnetto y a Ernestina Herrera de Noble de Clarín y a Bartolomé Mitre de La Nación sin haberles siquiera tomado indagatoria aunque estaban imputados por la supuesta apropiación de Papel Prensa. En 2017 la decisión fue confirmada por la Cámara Federal porteña.En cuanto a la apropiación de Papel Prensa, Papaleo explicó que "para Papel Prensa vino un representante” y se lo ofertó a su cuñado. “Ahí comenzaron las tratativas". "Fuimos a una reunión que tenía el diario La Nación en Florida. Un hombre se me puso al lado mío y me dijo: ‘firme esos papeles porque en eso va su vida y la de su hija’. Y cuando le vi los ojos, supe que decía la verdad y supe que eran los ojos de alguien que no tenía límites, de una persona que estaba totalmente convencida de lo que hacía. Y así fue. Era Magnetto. Esa fue la única vez que estuve con él", concluyó.