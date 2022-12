Viaje a Lago Escondido: Allanaron la estancia de Joe Lewis

de Bariloche en el marco de la causa que investiga jueces federales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín por presuntas dádivas y otros delitos.Se trata de la propiedad de Lago Escondido en la que se alojaron entre el 13 y el 15 de octubre todos los involucrados en aquel grupo de chat mediante el cual quedaron expuestas sus diferentes maniobras para intentar encubrir dicho viaje.El allanamiento duró desde el atardecer del lunes hasta las 8 de la mañana del martes y fueEl viernes también se había realizado un allanamiento a la empresa Flyzar, que fue la que trasladó a los pasajeros del vuelo del Lawfare. Este primer operativo estuvo al mando de la Policía Federal.Durante el procedimiento, como lo informó Página 12,entre ellos el depresidente y administrador de la empresa "Hidden Lake SA" de Lewis y de la estancia allanada, también quien fue a recibir a los viajeros al aeropuerto el 13 de octubre.Van Ditmar había declarado como testigo en la causa antes de que se filtraran una serie de chats que dan cuenta de un armado judicial por parte de los involucrados para encubrir el presunto delito de dádivas en el que todo indica que incurrieron. El gobierno nacional, que pide ser querellante en el caso, reclamó que también se lo impute.del lujoso establecimiento.En un comienzo Van Ditmar había entregado a pedido de la Justicia facturas por la estadía por 605 dólares que estaban a nombre de los jueces y funcionarios, pero no de los particulares, Bergroth y Reinke, que pueden ser tranquilamente invitados y no tienen que rendir cuentas. La fecha, además, es posterior.La Justicia deberá contrastar con lo que se encontró en el lugar, al mismo tiempo la fiscalía ya había pedido que la AFIP hiciera un análisis contable.En el expediente se busca determinar quién pagó todos los gastos del viaje y si se modificaron comprobantes para aparentar que todo fue abonado por los jueces y funcionarios que participaron y no por el Grupo Clarín, aunque las imágenes del aeropuerto de Bariloche muestran como los empresarios del medio reciben a los funcionarios. Los delitos que se investigan son dádivas --tal vez cohecho--, tráfico de influencias, falsedad ideológica y violación de deberes de funcionario público.En la causa están imputados los 8 pasajeros del vuelo y los dos ejecutivos de Clarín que presuntamente los invitaron y pagaron la estadía, es decir,, presidente del Grupo Clarín, y, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina, quienes los recibieron en el aeropuerto.Mientras que los funcionarios implicados son el juez de Comodoro Pyel juez en lo Contencioso Administrativo; el fiscal general porteño,, el juez de la Cámara de Casación, el juez penal económicoex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso;, ministro de Justicia y Seguridad porteño. Y también el publicistaespecializado en campañas por redes sociales.La Justicia además deberá analizar si se puede sumar a la causa la relación de los jueces que viajaron y los beneficios que pudieron brindar desde su función. Frente a que Mahiques falló a favor de Lewis por la prescripción de la causa sobre el predio de Lago Escondido. Cayssials, según publicó El Destape, tiene 82 expedientes ligados al Grupo Clarín, 24 de los cuales tuvieron movimientos posteriores al viaje en cuestión, algunos con resultados favorables a la empresa.