Cristina Kirchner destacó un vídeo de Luis Arce sobre el lawfare en Argentina

Proscripción: el Presidente Luis Arce y una muy correcta lectura de la realidad. En 2 minutos y 51 segundos imperdibles explica sin eufemismos el objetivo de la mafia Judicial en tu país, la República Argentina.https://t.co/jbIY4J4Xkk — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 15, 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló este jueves sobre la utilización del lawfare que busca proscribirla con un mensaje grabado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien aseguró que con la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos "se busca la aniquilación política y un duro golpe al peronismo""Proscripción: el Presidente Luis Arce y una muy correcta lectura de la realidad. En 2 minutos y 51 segundos imperdibles explica sin eufemismos el objetivo de la mafia Judicial en tu país, la República Argentina", escribió la Vicepresidenta desde su cuenta de Twitter junto a un vídeo de Luis Arce."Hemos asistido a-aseguró Arce-. A pesar de lo forzado de la acusación, la vicepresidenta de la Argentina presentó un conjunto de testimonios y pruebas que demostraban las falsedades y contradicciones de un proceso al que calificó como un pelotón de fusilamiento. Pese a esto, la perfidia triunfó".En el video, Arce se dirige al Grupo de Puebla, que iba a reunirse en el Centro Cultural Kirchner el próximo lunes -después de que se postergara el encuentro porque CFK fue diagnosticada con coronavirus- y se pasó para marzo de 2023.El pasado 7 de diciembre, los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a la vicepresidenta. "Con esto se busca lograr lo que las balas no pudieron: la aniquilación política de Cristina y también un duro golpe al peronismo", manifestó el presidente boliviano., denunció el mandatario y acusó a "pequeños grupos articulados" de servir a los intereses de "grandes poderes económicos internos y externos".Arce remarcó que "lo que no consiguen en las urnas, pretenden conseguirlo por golpes de Estado en sus formas tradicionales y no tradicionales de ejecucion" y que "el lawfare es una de las formas de neogolpismo y representa una grave amenaza para la democracia de nuestra región"., sostuvo.Y concluyó: "Fuerza, hermana Cristina, no estás sola, estamos contigo, con el pueblo argentino y su gobierno, seguros de que la verdad y la justicia triunfarán"