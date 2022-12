Organizaciones marcharon hacia Desarrollo Social y Economía en reclamo de un "aguinaldo digno"

Las organizaciones sociales y políticas nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Lucha (FdL) concluyeron esta tarde protestas con movilizaciones, que se congregaron en los ministerios de Desarrollo Social y Economía por un "aguinaldo digno" para el sector, la entrega de herramientas para emprendimientos productivos y asistencia alimentaria para los comedores comunitarios.Las organizaciones nucleadas en la UTEP finalizaron la protesta a las 13, en la sede del Palacio de Hacienda , ubicado en Hipólito Yrigoyen 250 de la Capital Federal. Mientras que otro sector de los movimientos sociales, identificado con agrupaciones políticas de izquierda, mantuvieron la concentración hasta las 17 en el Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de avenida 9 de Julio y avenida Belgrano.Este fue el caso del Frente de Lucha (FdL) integrado por el MTD Aníbal Verón, una fracción del FPDS, MPR, MTR por la Democracia Directa y el Frente de Organizaciones de Base (FOB).En esta protesta, Marianela Navarro, delegada nacional del FOL, declaró: "Los trabajadores cooperativistas nos movilizamos en todo el país ante el terrible ajuste y pulverización de nuestros salarios"."Nosotros somos trabajadores que producimos en todo el país todos los días", advirtió Navarro, quien cuestionó también el bono de fin de año ofrecido por el Ministerio.En tanto, desde la UTEP indicaron en un comunicado que la movilización tuvo como objetivo "exigir que no ajusten con los y las de abajo en un contexto crítico y que se cumplan derechos" de los trabajadores desocupados.En esa estructura se inscriben el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Somos Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán.Los manifestantes de ambos sectores se concentraron desde las 10 en las inmediaciones del Obelisco porteño y en el cruce de las avenidas Independencia y 9 de Julio y luego marcharon hacia las sedes de Desarrollo Social y de Economía.En un comunicado, las organizaciones reclamaron que las autoridades "recapaciten y aumenten lo que llaman 'bono', que es un reconocimiento al trabajo que hacemos"."Estamos reclamando además las herramientas necesarias para fortalecer nuestro trabajo en las diferentes ramas de la economía popular y que se cumpla con la entrega de alimentos para los espacios sociocomunitarios en los miles de barrios populares de todo el país", enumeraron, a través de un comunicado de prensa.La jornada de protesta fue decidida ayer por la conducción de la UTEP, en un encuentro que se desarrolló en su sede central ubicada en Pedro Echagüe 1270, del barrio porteño de Constitución.Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Movimiento Evita, dijo a Télam: "Estamos en una gran jornada de movilización para pedir que el Gobierno revea esta decisión con este magro aguinaldo que le están otorgando a los compañeros y compañeras de la Economía Popular"."Esperamos que no haya ajuste en las políticas hacia los más humildes y podamos tener un Navidad en paz y tranquilidad, como todos deseamos en nuestras casas", remarcó.Por su parte, Norma Morales, secretaria adjunta de UTEP y referente de Somos Barrios de Pie, pidió a los funcionarios que "reflexionen" y subrayó que los trabajadores de la economía popular necesitan "paz" en las fiestas de fin de año.Dina Sánchez, secretaria adjunta UTEP y dirigente del FPDS, en declaraciones a Télam, consideró: "El aguinaldo de 13.500 pesos para el sector de la Economía Popular condiciona brutalmente el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras en el peor momento económico del país". "Así no hay familia que aguante", agregó.