Francisco: "Las 'fake news' sobre dirigentes político-sociales pueden destruir a una persona"

El papa Francisco criticó este domingo las "fake news" sobre dirigentes que pueden "destruir a una persona", calificó como "paradigmático", en ese sentido, el proceso que llevó a la encarcelación del presidente electo de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva al repudiar la práctica, conocida como 'lawfare', de armado de causas con injerencia de los medios de comunicación."Es un caso paradigmático., criticó el pontífice en una entrevista que publica este domingo el diario español ABC tras ser consultado por l caso de Lula, tras haber sido reelecto como presidente después de estar procesado y encarcelado.El Papa señaló que "".Sobre el caso específico del nuevo presidente electo de Brasil, que asumirá el 1 de enero, el pontífice reconoció: "No sé bien cómo terminó la cosa". "No da la impresión de que hubiera sido un proceso de nivel. Y en eso, cuidado con los que arman el ambiente para un proceso, sea el que sea", advirtió.Las declaraciones se dan luego de que Cristina Fernández Kirchner fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, donde en reiteradas ocasiones se habló de lawfare y de persecución política.Francisco consideró que a los dirigentes políticos el caso “lo arman a través de los medios de comunicación de tal manera que van incidiendo sobre los que tienen que tomar el juicio y decidir".En ese sentido, "un juicio tiene que ser lo más limpio posible, con tribunales de primera categoría, que no tengan ningún interés, más que el salvar la limpieza de la justicia". "Este caso de Brasil es histórico, no me meto en política. Cuento lo que pasó", aclaró Francisco al concluir.Francisco explicó que firmó una carta de renuncia y se la entregó en 2013 al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, antes de que éste se jubilara.“Yo la firmé y le dije: ‘’”, explicó el papa durante la entrevista que brindó a ABC.Al ser consultado sobre si quería que se conociera ese hecho, Francisco respondió al entrevistador: “Por eso te lo digo”.El pontífice tiene dificultades para caminar por un problema inoperable en la rodilla. El dolor crónico de rodilla de Jorge Bergoglio lo ha obligado a utilizar una silla de ruedas desde mayo y ha provocado el aplazamiento de varios viajes en los últimos meses, su salud en numerosas ocasiones trajo especulaciones porque, debilitado por sus dolores, dejó “abierta” la posibilidad de renunciar un día a su ministerio.