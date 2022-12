"No hay trabajadores libres sin sindicatos": el mensaje del Papa Francisco tras las palabras de Macri

El Papa Francisco afirmó este lunes que "no hay trabajadores libres sin sindicatos", destacó que el trabajo permite "la autorrealización, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo" y pidió mayores condiciones de seguridad en el ámbito laboral y rechazar la explotación de personas. Estas palabras surgen tras los dichos de Mauricio Macri, quien había destacado el progreso de Qatar porque "no tiene gremios"."Vivimos una era que, a pesar de los avances tecnológicos, y a veces precisamente por ese sistema perverso que se autodefine como tecnocracia, ha defraudado parcialmente las expectativas de justicia en el ambiente de trabajo", destacó el pontífice en una audiencia con representantes de la central sindical italiana CGIL."Y esto requiere ante todo volver a partir del valor del trabajo, como lugar de encuentro entre la vocación personal y la dimensión social. El trabajo permite a la persona la autorrealización, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo", agregó Jorge Bergoglio en su mensaje. En ese marco, Francisco llamó la atención sobre "la seguridad del trabajador".En otro momento, exclamó: "¡Todavía hay demasiados muertos, mutilados y heridos en el lugar de trabajo!", denunció. "Una segunda preocupación es la explotación de las personas como si fueran máquinas", criticó luego, antes de sopesar con preocupación que "en estos años de pandemia ha crecido el número de los que dimiten del trabajo".Esta problemática afecta a "Jóvenes y viejos están insatisfechos con su profesión, con el clima que se vive y se respira en los ambientes laborales, las formas contractuales, y prefieren renunciar", analizó el Sumo Pontífice este lunes.El expresidente Mauricio Macri elogió el desarrollo que dijo haber encontrado en Qatar, días atrás, como país anfitrión del Mundial de fútbol 2022, y aseguró que ello se logró "porque no hay gremios", como ocurre en Argentina. Macri ponderó que en Qatar se hizo "todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación".El exmandatario, quien no descarta volver a presentarse el año próximo, se encuentra en Doha en calidad de dirigente de la FIFA, donde se lo tildó de "mufa" por haber aparecido en el partido debut de Argentina, ante Arabia Saudita, que terminó en derrota. En los siguientes encuentros no se vieron imágenes de Macri en vivo desde el estadio, y el equipo comenzó a avanzar en el certamen, lo que alimentó dicha superstición.En declaraciones a la radio Cadena 3 de Rosario, Macri se mostró extasiado con el presente de Qatar, país que goza de un altísimo nivel de ingresos por sus exportaciones de petróleo y gas licuado. “Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, ellos no tienen complejos, traen a los mejores educadores, están haciendo una evolución, todo se mide, se evalúa, se capacita", destacó.En el mismo tono, prosiguió: "Todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación”.