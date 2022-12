La Copa del Mundo y el fallo de la Corte recrudecieron la interna entre Macri, Larreta y Bullrich

La interna del PRO no encuentra su fin, los cruces entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri y presidenta del PRO, Patricia Bullrich no frenan a pesar de la tregua que había acordado, y volvió a recrudecerse con los operativos durante el festejo de la tercera Copa del Mundo y por el reciente fallo de la Corte.En medio de los festejos por el tercer título mundial, Patricia Bullrich, chicaneó a sus socios del PRO y reconfirmó su precandidatura para las elecciones 2023.Si llego a ser presidenta, las medidas que vamos a tomar serán fuertes porque la crisis es fuerte”, declaró Bullrich a FM Milenium reavivando el fuego de la interna.Si bien, se supone, que en la última reunióndesde las líneas de Bullrich la decisión no parece ir de la mano con la tregua. Incluso el nuevo jefe de campaña de la ex ministra de Seguridad,”, un claro mensaje para Larreta que sumó fogonazos a la interna y un batallón larretista que salió a responderle.Arenaza sorprendió avivando la interna porque el legislador porteño del PRO suele tener una postura más horizontal y dialoguista dentro de la coalición, algo que parece haber cambiado ahora que ocupa el lugar al lado de Bullrich que desempeñaba el desplazado Gerardo Milman quien, además de verse envuelto en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, en el recibimiento de dádivas, solía ser no muy querido por la oposición debido a las operaciones de prensa que hacía según supo Política Argentina.Ahora Arenaza parece haberse sumado oficialmente a las filas de Bullrich con el chicaneo a Larreta.Sin embargo, esquivando los fogonazos el jefe de Gobierno porteño recibió el- que ordenó que se asigne a CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables- que si bien fue un triunfo político para el alcalde porteño, luego de un litigio de dos años contra la Nación, que estuvo mezclado por la anticipada carrera electoral para 2023.Así lo tuiteó este martes: “El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta”, un claro mensaje para Bullrich y Macri a quien con la salida de Cristina Kirchner pierde fuerza en la esfera política.