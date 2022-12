Me quedo con lo que dijo: Ferraresi considera que hay posibilidades de que Cristina sea candidata en 2023

El intendente de Avellaneda,aseguró que todavía hay posibilidades de quesea candidata en 2023, a pesar de que la vicepresidenta afirmó semanas atrás que no competirá en las próximas elecciones. Este martes la exmandataria encabezará un acto junto a Ferraresi en el polideportivoen el barrio de Villa Corina. Será su primer discurso desde el 6 de diciembre, cuando fue condenada a seis años de prisión.A pesar de aquel anuncio de la vicepresidenta que confirmó que no competiría en ninguna boleta en las elecciones 2023, este martes el intendente Ferraresi no ocultó su deseo de que la expresidenta vuelva a presentarse. “, remarcó. "Una posibilidad sigue siendo que Cristina sea candidata", sostuvo.Además, el funcionario sostuvo en diálogo con La García, por AM750, que el acto de esta tarde se viene gestando hace más de un mes.señaló. La aclaración tiene una explicación. El acto ocurre en medio de una fuerte tensión al interior del Gobierno, la oposición y los gobernadores por la decisión presidencial de acatar, finalmente, el fallo de la Corte por la coparticipación destinada a Ciudad de Buenos Aires.Sin embargo, lejos de señalar que la coyuntura no entrará en el discurso de la vicepresidenta, señaló que “Cristina viene poniendo una fotografía muy clara de la realidad", y puntualizó que la vicepresidenta, pidió.De hecho, fue el propio Ferraresi el que se metió en el debate por el fallo y señaló: “Rápidamente, aclaró: “Nosotros tenemos un alto nivel de recaudación de recursos propios. Fue una de las primeras cosas que me encargué de tener en la ciudad. Vamos a ser el municipio que menos incidencia tiene en los recursos de coparticipación”.