Storani sobre la renovación del Gabinete de Larreta: Quiere dar la sensación de un gestor eficiente

Para Federico Storani, “el fallo de la Corte Suprema si o sí hay que respetarlo porque es el fallo del máximo tribunal argentino”. El ex ministro del Interior se refirió a la acción establecida por la Corte Suprema que benefició a CABA en el marco de la discusión por los fondos coparticipables.

También cuestionó la acción del presidente Alberto Fernández. “Hay que distinguir entre el Estado de Derecho entre el sentido formal y el sustancial. Formal es cualquier Estado, solo hace falta la fuerza coercitiva para hacer cumplir las normas. Pero cuando es sustancial tiene que haber legitimidad en el origen, división de poderes, control de constitucionalidad, etc. Y el que hace el control de la constitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, es inexorable que se cumpla”, explicó.“Ahora bien, lo de Fondo que es lo que todavía no está resuelto es que a pesar del mandato constitucional de la Reforma del ´94 todavía no se debatió la reforma de la Ley de Coparticipación Federal”, sostuvo.A los ojos del dirigente radical, “en lo coyuntural, le sumamos la marcha y contramarcha del Gobierno que ahora decide pagar con bonos”. “No hay dudas de que el fallo tiene que cumplirse”, enfatizó.Consultado si esta medida beneficiaba al dirigente PRO en términos electoralistas, expresó: “No creo que esto tenga que ver con financiar la campaña de Larreta en 2023 porque nadie sabia cuando iba a salir el fallo. El gobierno de CABA ya se había hecho de recursos restitutivos con una gran cantidad de impuestos y ahora tampoco lo va a poder hacer efectivo porque los bonos no son tan fáciles de deslizar”.Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño anunció la incorporación de Redrado como secretario de Asuntos Estratégicos; el diputado Wolff como secretario de Asuntos Públicos y su colega Lospennato como nueva titular del Consejo Consultivo para la Igualdad de Oportunidades.Consultado sobre este tema, Storani expresó: “No conozco cuáles son las razones últimas pero tengo la sensación de que él quiere transmitir, ya en modo electoral, la imagen de un gestor eficiente”.