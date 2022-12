Insólita tapa de Clarín: llama "famosa casa" a la mansión de Lago Escondido del viaje y los chats

ahora el multimedios opositor denominó al lugar "famosa casa" en una insólita tapa

A semanas de que se conozca que no sólo los dos principales directivos deinvitaron y viajaron a lacon cuatro jueces, dos funcionarios relevantes de, un espía y un especialista en campañas digitales, sino que luego armaron un chat para debatir cómo esconder la "escapada" a través de delitos,"Grabois y piqueteros, okupas en una famosa casa", es el título en tapa de un artículo que Clarín publicó en su edición impresa de este miércoles.Según el medio que encabeza, "unos cien militantes, encabezados por el dirigente social K Juan Grabois, ingresaron de modo ilegal a la casa del empresario Joe Lewis en el Bolsón, aduciendo que son tierras públicas" y "agredieron y amenazaron a una mujer que trabaja allí".En el artículo, Clarín no hace ni una sola referencia a que hace semanas los magistrados Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; el consultor Tomás Reinke; y un ex jerarca de Inteligencia, Leonardo Bergot; llegaron juntos a Lago Escondido para ser recibidos en el aeropuerto por Pablo Casey, sobrino de Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo y el CEO de la empresa Jorge Rendo.