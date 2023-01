😢 Enorme dolor por no haber superado la prueba de liberalismo en sangre. pic.twitter.com/UqQiVv5fhd — José Luis Espert (@jlespert) January 2, 2023

De cara a las elecciones de 2023, los liberales Javier Milei y José Luis Espert se cruzaron duro este miércoles a través de redes sociales y extinguen las chances de la unidad.El cruce se dio a partir de que Milei acusara de "socialista" a Espert, quien le respondió con una ironía:Previamente, Espert le tiró un palito a Milei respecto de por qué no comparten un mismo espacio político de cara a 2023. "Hay que preguntarle por qué no está conmigo a Milei, no a mí"., contestó en diálogo con TN."Después de estar ocho meses con nosotros, dijo ´acá soy uno más, yo creo que tengo espaldas para ser yo solo y me voy y hago la mía`. Me pareció perfecto y le dije ´suerte, que te vaya bárbaro`. Y le está yendo bárbaro, no le puedo decir nada", agregóó.