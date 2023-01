La Campaña pidió investigar a la ONG Grávida que obstaculiza el derecho al aborto

La. Además, un centenar de organizaciones feministas y de derechos humanos, sindicatos y referentes políticas pidieron explicaciones a la Provincia acerca de su actuación en relación al caso que se conoció estos días. Desde el Gobierno informaron que no tienen convenio con la organización y que pondrán a disposición de la justicia la información que tienen en relación al accionar de la ONG en este caso.Además dijeron que se cumplieron con los plazos de atención establecidos por la ley hasta que Grávida se interpuso. Por ese motivo interpusieron una medida excepcional para resguardar los derechos de la niña.El padre fue detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal y este viernes se pedirá la prisión preventiva.El caso se dio a conocer el lunes pasado.Desde el centro de salud gestionaron el turno para la interrupción legal del embarazo en el Hospital Iturraspe, ubicado en la capital de la provincia, para el 2 de enero. Turno al que no se presentaron.A raíz del caso, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de "organización fundamentalista" y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a queGrávida es una asociación civil católica llamada "pro vida" cuya misión principal es evitar que las mujeres y niñas accedan al derecho de interrumpir el embarazo aun en los casos garantizados por la ley desde 1921, como lo es el de la niña santafesina de 12 años abusada por su padre, que luego de consentir la práctica no concurrió a la cita y fue hallada, tras la intervención estatal y judicial, en uno de los centros que responden a Grávida en la provincia. La organización fundada en 1989 tiene sedes en todo el país., indicó la Campaña en un comunicado.El texto expuso el pedido de que "se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes".Mariángeles Guerrero, referente de la Campaña en Santa Fe, contó a este diario que aparentemente una amiga de la madre de la niña contó la situación al cura de la Iglesia de Garibaldi. “dijo. Recordó que en 2016 hubo un caso muy similar en que una psicóloga integrante de Grávida se infiltró en un hospital público haciéndose pasar con una trabajadora de Niñez, generó vínculo con una niña abusada con capacidad mental de 11 años y esa niña fue llevada por la organización y finalmente continuó con el embarazo. Esa psicóloga fue denunciada por el Colegio profesional de Psicólogos y la justicia determinó que le quitaran la matrícula.“Exigimos que se investigue lo que pasó. Se hizo un allanamiento en la Casa Hermana de Betania, que es de Grávida. La ONG ofreció una interconsulta con personal especializado en este lugar. Esa es su versión. Nosotras queremos que la justicia investigue porque podría tratarse de un secuestro”, dijo Guerrero. De hecho, se conoció, a raíz de una entrevista en LT10, que el ginecólogo Raúl J. Dalla Fontana, que colabora con Grávida, mantuvo una consulta virtual con la niña y le dijo que no tenía riesgo de vida llevar adelante el embarazo:El médico dijo que le preocupaba que le mintieran a la “pacientita”, como llamó a la niña abusada.Esta situación es el emergente de una cruzada antiderechos que no es nueva. Grávida existe desde 1989.apuntó Guerrero.Por su parte, mediante una nota enviada al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, organizaciones feministas y de DD.HH. solicitaron informes respecto a las acciones previas y posteriores vinculadas a la situación donde la ONG Grávida obstaculizó el derecho a abortar a la niña de 12 años.. También si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a esa ong. Además, reclaman conocer las intervenciones en el caso de las distintas áreas de gobierno vinculadas al tema.