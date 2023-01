Alberto Fernández: La Argentina no está por arrancar, ya arrancó hace dos años

El presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina crece desde hace dos años y señaló que “el turismo tuvo mucho que ver con eso", al encabezar este lunes una reunión con funcionarios y representantes del sector turístico en Miramar.“La Argentina no está por arrancar, ya arrancó hace dos años”, remarcó el mandatario y destacó:“Tenemos e”, sostuvo el mandatario al término del encuentro que tuvo lugar en el Golf Club Miramar, y del que también participaron el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, las secretarias de Deporte, Inés Arrondo, y de Promoción Turística, Yanina Martinez, y el intendente de General Alvarado, Sebastián Lanantuony.En ese marco, aseguró que el Gobierno pudo "ordenar las cuentas públicas sin que la educación padezca, sin que la salud padezca, sin que la producción padezca y sin que nadie vea perder su trabajo”.Además, recordó las políticas impulsadas durante la pandemia para respaldar al sector del turismo y celebró tener “unaMantuvimos todos sus hoteles, restaurantes y ustedes el día después pusieron todo para seguir brindando servicios”."Tenemos un mercado interno muy poderoso, el 70 por ciento de lo que producimos lo consumimos nosotros y allí el turismo tiene mucho que ver”. enfatizó, y añadió: “Tenemos una gran oportunidad, no debemos desperdiciarla, debemos usarla bien y debemos ver de qué manera somos capaces de hacer de estos objetivos una política de Estado”.Por su parte, el ministro Lammens detalló: “Estamos viviendo un gran verano, con muy buenos niveles de ocupación, similares a los de la histórica temporada del 2022. De acuerdo a nuestras proyecciones, también. Con la cuarta edición del programa 'PreViaje', vamos a sostener esta demanda, para que no haya ‘temporada baja’ en Argentina”.En tanto, el intendente Sebastián Lanantuony destacó que mediante el trabajo conjunto con Nación están "generando el proyecto industrial más importante de la historia deñ distrito y una cantidad de obras impresionantes”. Además, dijo que en términos turísticos están ante una temporada en la que tienen el desafío de sostener los indicadores de la anterior, que fue la mejor de los últimos 20 años”.En representación de las cámaras empresariales asistieron a la reunión de trabajo Gustavo Hani (Cámara Argentina de Turismo), Daniel Prieto (Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés), Gabriela Ferruci (Asociación de Hoteles de Turismo), Matías Iriarte (Cámara de Bares y Discos), Eduardo Mayer (Cámara de la Recreación), Marcela Tripiana (Asociación de Agencias de Viajes), Susana Ibáñez (Colegio de Martilleros), Mirta Álvarez (Asociación Hotelera y Gastronómica), Gabriel Nesteruc (Cámara de Comercio), Liliana Dalponte (Cámara de Concesionarios), Gabriel Storino (Hotelería), Antonio Font, Walter Font y Flavio Feito (Recreación), Federico López (Club Círculo Deportivo), Bernardo Fernández (Asociación de Surf); Jorge Cañueto y Claudio Copes (Agente de Viajes).Durante la actividad, el ministro Lammens y el intendente Lanantuony firmaron la declaración para que la Fiesta de la papa que se realiza en la ciudad de Otamendi pase a ser nacional.Previamente, el presidente Alberto Fernández recorrió el Miramar Rugby Club, donde fue recibido por el titular de la entidad, Alejandro Dos Reis Rosa, y deportistas de diversas disciplinas y anunció que el Gobierno nacional invertirá 48 millones de pesos en la construcción de la cancha de hockey de césped sintético.También visitó el camión oftalmológico que forma parte del programa Mirarnos de la Secretaría de Abordaje Integral, junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Con esta iniciativa, ya se entregaron 60 mil anteojos y se examinaron 150 mil niños, niñas y adultos en distintos puntos del país, de manera gratuita.El programa Mirarnos trabaja de forma articulada con gobiernos locales y provinciales y tiene, además de los camiones, una línea de intervención en escuelas rurales de todo el país, y otra que viaja en el Tren Socio Sanitario Dr. Ramón Carrillo, así como en el buque socio sanitario.