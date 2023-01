Alberto Fernández: "Que la Argentina crezca no es un deseo, es una realidad"

El presidenteencabezó este miércoles el acto de inauguración del Hospital Modular de Los Cardales, en la localidad homónima del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz donde aseguró que “que la argentina crezca no es un deseo es una realidad” y señaló que su objetivo es “llevar salud a cada rincón de la Argentina”.Durante el acto, en el que estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas,, y el intendente local,, el Presidente aseguró que, federal para los que viven lejos del gran centro urbano que es Buenos Aires”.El mandatario explicó que el nuevo hospital “va a permitir dar una mejor atención en la urgencia”, y si es necesario “llevar a los vecinos de Los Cardales hasta el hospital de Exaltación lo harán”. “quiero que la salud se acerque a ustedes. de eso se trata el federalismo”, remarcó Alberto.“Nos han tocado cuatros años muy difíciles, donde dos años hubo una pandemia muy complicada y dos años donde tuvimos que enfrentar la guerra, una guerra que trascendió a los dos países en disputa y dejó un daño en la economía enorme, y una daño en la Argentina que al día de hoy padecemos”, recordó Fernández y remarcó: “En medio de tanto conflicto y de haber heredado el país que heredamos, tres años después podemos sentirnos con la tranquilidad de que nos hemos puesto de pie y hoy podemos trabajar, podemos pensar en el desarrollo del país”.En ese sentido, señaló que se siguen “creando, haciendo y construyendo hospitales en toda la argentina” para los que han invertido 50 mil millones de pesos. “Se hicieron hospitales más grandes, móviles, o más chicos, de acuerdo a lo que cada comunidad necesitaba”, señaló."Somos un pueblo maravilloso, yo no quiero que los confundan y los hagan creer que tenemos un país de cuarta y que no tenemos futuro. Somo tal vez el pueblo más resiliente del mundo nos hemos puesto de pie después de haber enfrentado miles de problemas", consideró.Y apuntó contra la oposicón al señalar que "algunos creen que el mercado es toda la regla y otros saben que eso no es así". "Otros creemos que las sociedades necesitan de un Estado que les tienda a mano para hacer esto. Esto es un derecho y derecho lo da el Estado", manifestó Alberto.En esa misma línea, el Presidente sostuvo respecto al crecimiento económico: "Que la argentina crezca no es un deseo es una realidad, crecimos el 10,3% el año pasado y vamos a crecer este año por encima del 5%".Y propusó que ahora hay que "fijarse la utopía de la igualdad, de la justicia social que tenemos que cumplir" y remarcó que "la igualdad es también es que en Los Cardales exista este hospital".El Hospital Modular contará con 1.000 metros cuadrados de superficie, 12 camas para internación crítica, sala de emergencias, ocho consultorios, laboratorio, sala de Rayos X y un vacunatorio, durante esta primera etapa de proyecto, publicó el semanario El Lugareño de Exaltación de la Cruz.El establecimiento incorporó camas de internación y para shockroom, camillas, mobiliario de guardado, mesas, sillas de ruedas, respiradores, tensiómetros, balanzas, mesas hospitalarias y elementos para la atención médica, como un mamógrafo, un ecógrafo, un tomógrafo, un laparoscopio, un resonador magnético y ambulancias de última generación.El hospital brindará respuestas al distrito en materia sanitaria, ayudará a descomprimir el Hospital San José y significará además un salto en la calidad del servicio sanitario.