Yo no estaba ahí: rompió el silencio uno de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa

En la novena jornada del juicio por el crimen desurgieron informaciones reveladoras. De hecho, por primera vez uno de los acusados decidió hablar. Se trató deel joven reaccionó cuando uno de los peritos de la(PFA) lo ubicó en la escena del asesinato. Pertossi levantó la mano en ese momento. “Yo no estaba ahí”, aseguró, tajante.En esta audiencia, el rol clave era el de los técnicos de la fuerza que iban a analizar las imágenes filmadas del ataque que ocurrió aquel enero de 2020 en Villa Gesell.Durante esa secuencia, uno de los peritos de la PFA localizó a Luciano Pertossi en el lugar donde mataron a Báez Sosa.Pertossi, interrumpió a los peritos mientras se desarrollaba la novena jornada del juicio y tomó la palabra:, dijo mientras en la sala donde se lleva adelante el juicio mostraban uno de los videos en la que los rugbiers atacaban a la víctima. Tras esto, los fiscales le preguntaron dónde estaba y Pertossi replicó:. Visiblemente nervioso volvió a negarse a contestar otra pregunta., le reiteraron.. Tras ello volvió a sentarse en su lugar y no habló más y la audiencia pasó a un cuarto intermedio.Se trata de la primera vez que uno de los acusados rompe el silencio a tres años del asesinato de Fernando Baéz Sosa.A la víctima no se la ve porque supustamente está detrás de un auto. Las imágenes fueron tomadas desde la vereda de enfrente del boliche Le Brique de Villa Gesell.