Honduras Gate: qué revelan los audios sobre Milei, Trump y desinformación regional

Honduras Gate es el nombre de una investigación basada en 37 audios filtrados que documentarían una red de injerencia política regional, con implicaciones directas para Argentina. Diario Red
y el sitio Honduras Gate
publicaron el material a finales de abril de 2026 después de obtener conversaciones privadas en WhatsApp, Signal y Telegram datadas entre enero y abril de 2026.
Los audios fueron analizados
por Phonexia Voice Inspector, una herramienta forense utilizada por agencias de seguridad estadounidenses, que confirmó su autenticidad.
La mención a Javier Milei
y compromisos financieros del gobierno argentino en la operación convirtió el caso en un tema de alcance regional y de impacto doméstico en Argentina, generando debates en el Congreso y reacciones diplomáticas.
El financiamiento: USD 350.000 del gobierno argentino según los audios
Según los audios publicados por Diario Red, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández declara en una conversación datada el 30 de enero de 2026 haber hablado directamente con Javier Milei y que el mandatario argentino se comprometió con USD 350.000 para financiar la operación
.
En el audio, Hernández relata a Nasry Asfura: "Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya".
En otra comunicación con la vicepresidenta María Antonieta Mejía, Hernández reitera: "Le contaba al Presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también". Los audios indican que el financiamiento total de la operación superaría el medio millón de dólares, incluyendo aportes públicos hondureños que habrían sido transferidos a través de cuentas bancarias y efectivo.
Hasta el momento, el gobierno argentino no ha emitido respuesta oficial sobre los audios, ni ha confirmado ni desmentido los compromisos de financiamiento mencionados en las grabaciones.
La estructura de la operación de desinformación
Los audios revelan que la trama buscaba montar una "célula informativa" desde Estados Unidos con el propósito específico de evadir rastreo en Honduras y producir contenidos de desinformación contra líderes y gobiernos progresistas de la región. Según Diario Red, Hernández instruyó: "Vamos a montar una célula Presidente. Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas".
La operación habría incluido: (1) la renta de una oficina en territorio estadounidense, (2) la contratación de operadores vinculados a sectores republicanos y la administración Trump, (3) la creación de un sitio de noticias que funcionaría como medio de difusión, y (4) la producción de "expedientes" contra dirigentes específicos de la región.
Objetivos regionales: México, Colombia y Honduras
Los objetivos principales de la operación fueron documentados en los audios. Hernández menciona explícitamente tres frentes: "Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya". Los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia fueron identificados como blancos de la campaña de desinformación, junto con la familia Zelaya en Honduras.
Esta orientación regional vincula Honduras Gate a una estrategia más amplia de injerencia política en América Latina coordinada desde la administración Trump.
El rol de Donald Trump, Juan Orlando Hernández y Benjamin Netanyahu
Juan Orlando Hernández, quien fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en una corte federal estadounidense. Sin embargo, fue indultado por Donald Trump en diciembre de 2025, pocos días antes de las elecciones presidenciales hondureñas que ganó Nasry Asfura. Los audios de Honduras Gate revelan que el indulto no fue un acto aislado, sino el primer paso de una estrategia de mayor envergadura.
Según la investigación de Peoples Dispatch, el indulto fue gestionado por Roger Stone, asesor histórico de Trump, con respaldo de la bancada republicana. Los audios menciona también la participación de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en el plan general de devolverle poder político a Hernández a cambio de ventajas geopolíticas y estratégicas para Estados Unidos e Israel en la región.
La coordinación con sectores republicanos de Estados Unidos
Los audios indican que la operación fue coordinada directamente con equipos de la administración Trump. Hernández menciona que el sitio de noticias sería "manejado por alguien más de aquí, del equipo del Presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando".
La implicación de sectores republicanos en la infraestructura comunicacional sugiere que la operación no fue un proyecto privado aislado, sino una iniciativa que contó con respaldo o al menos coordinación con actores políticos estadounidenses cercanos al trumpismo.
Reacciones políticas y contexto regional
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció públicamente
cuestionando a Milei por la presunta operación de desinformación, vinculándola con sectores alineados políticamente con el mandatario argentino. Rixi Moncada, referente de Libre en Honduras y excandidata presidencial, denunció injerencia extranjera en las elecciones hondureñas y responsabilizó a Trump por la crisis política del país.
Los audios fueron sometidos a análisis forense por Phonexia Voice Inspector, una herramienta utilizada por agencias de seguridad estadounidenses, que confirmó su autenticidad. Hasta el 24 de mayo de 2026, ni el gobierno argentino ni la presidencia de Honduras emitieron respuestas públicas formales sobre el contenido específico de los audios o los compromisos financieros mencionados. La Casa Rosada no aclaró si existió contacto directo entre Javier Milei y Juan Orlando Hernández, ni confirmó transferencias de fondos. El gobierno hondureño de Nasry Asfura tampoco emitió declaraciones.
¿Cuál es el monto exacto que habría aportado el gobierno argentino según Honduras Gate?
Según los audios publicados por Diario Red, Javier Milei habría comprometido USD 350.000 en una conversación directa con Juan Orlando Hernández. Este monto se sumó a recursos públicos hondureños para financiar la presunta operación de desinformación. No existe confirmación oficial del gobierno argentino.
¿Contra quiénes apuntaba la operación de desinformación?
Los audios revelan que la operación buscaba producir contenidos contra los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia, y contra la familia Zelaya en Honduras. La estrategia incluía la creación de un sitio de noticias operado desde Estados Unidos para evitar rastreo en Honduras.
¿Quiénes son los principales señalados en Honduras Gate?
Entre los nombres mencionados aparecen el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (indultado por Trump), el presidente Nasry Asfura, la vicepresidenta María Antonieta Mejía, Donald Trump, Javier Milei, Benjamin Netanyahu y operadores vinculados a sectores republicanos estadounidenses.
¿Por qué Honduras Gate es relevante para Argentina?
Porque menciona directamente al presidente Javier Milei como financista de una operación internacional de desinformación, lo que generó debate parlamentario sobre injerencia política regional y alineamientos geopolíticos del gobierno argentino.