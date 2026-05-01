24.05.2026 / ESCÁNDALO INTERNACIONAL

Honduras Gate: qué revelan los audios sobre Milei, Trump y desinformación regional

Audios filtrados publicados a finales de abril exponen una presunta red continental de desinformación coordinada entre el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el presidente Nasry Asfura y operadores de la administración Trump, con financiamiento del gobierno argentino de Javier Milei.

