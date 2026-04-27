02.05.2026 / Contenido y aplicaciones

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

Tras el bloqueo y la desaparición de varias plataformas de streaming piratas, muchos usuarios comenzaron a buscar nuevas opciones para ver contenido online. Por ejemplo, partidos del fútbol argentino como Central Córdoba - Boca o River - Atlético Tucumán, películas y series estreno. El listado.



Tras el bloqueo, la desaparición o la eterna mudanza de las plataformas de streaming "piratas" -tales como Magis TV, Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV, entre otras- muchos usuarios comenzaron a buscar nuevas opciones para ver contenido online. Estas plataformas ofrecían películas, series y eventos deportivos sin autorización de los titulares de derechos, lo cual las coloca en infracción, motivo por el cual fueron bloqueadas o dejaron de funcionar en distintos dispositivos y servicios digitales. Sin embargo, existen y, como toda cosa que existe, es de interés de la opinión pública, es información y un fenómeno que interesa a los medios de comunicación.

Particularmente en Argentina, interesa a una gran cantidad de personas el fútbol y los partidos del torneo local, que desde hace años ya no son gratuitos y, para poder verlos, hay que pagar extra al servidor de cable o internet que uno elija. Por ejemplo, este sábado Boca Juniors se enfrenta a Central Córdoba en Santiago del Estero y River Plate juega este domingo en su cancha contra Atlético Tucumán, a semanas del suplerclásico que se quedó el Xeneize.

De una rápida búsqueda en Google u otros motores de búsqueda surge que se han generado múltiples variantes de Fútbol Libre y Pelota Libre, las más famosas de las páginas "pirata" que ofrecen partidos de fútbol de todo el mundo. Algunas funcionan y otras no. En algunos casos no operan en algunos dispositivos y sí en otros.

Otra alternativa de página web buscable y encontrable en cualquier motor de búsqueda que permite ver partidos de fútbol y otros deportes es rbtvplus18. No es una plataforma oficial, por lo tanto, categoriza como "pirata". Sin embargo, ver contenidos allí es gratuito y funciona de manera bastante ágil. Por supuesto, surgen publicidades y hay que insistir para lograr reproducir el contenido deseado.

Es clave - si querés ver el super clásico argentino y no tenés o no podés pagar el contenido de fútbol premium, y a sabiendas de que es contenido ilegal, con muchas publicidades y potencialmente se descarguen virus y malwares en tu dispositivo -, que busques las alternativas y pruebes en cuáles de los dispositivos con los que contás funciona. Lleva tiempo y puede fallar.

Entre las alternativas más recomendadas para la búsqueda de películas o series aparecen Pluto TV, que es propiedad de Paramount y se distingue por no requerir registro para acceder a su catálogo. Bajo el modelo FAST (Free Ad-supported Streaming TV), los usuarios pueden ver más de 100 canales temáticos—desde noticias y anime hasta maratones de series clásicas—con anuncios publicitarios como única contraprestación. Esta modalidad facilita el acceso legal a una amplia variedad de contenidos sin costo y se ha consolidado como un referente global.

YouTube ofrece acceso a un catálogo variado de películas clásicas, documentales de dominio público y canales verificados, todo bajo licencias oficiales.

OTRAS APLICACIONES ALTERNATIVAS

-Geesports
-TV Clasica
-Duktek TV
-Infiniti Stream Titan
-NetMirror
-Full TV
-RBTV77
-Infinity Life IPTV
-SportzX
-Butaca TV
-Sunset
-Micaplay
-GnulaTV+
-MxL TV
-MxL Movies
-AniMxL
-Galaxy+
-Streamflix
-Magma Player

Estas aplicaciones ofrecen canales en vivo, deportes, películas y series bajo demanda, con listas que se actualizan con frecuencia. En comparación con MagisTV, muchos usuarios destacan que presentan menos caídas en horarios pico.

Para utilizarlas es fundamental tener instalada la aplicación Downloader en un Smart TV con Android, TV Box, Chromecast con Google TV o Amazon Fire Stick. Desde allí se ingresan los códigos manualmente y se descarga cada plataforma.

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