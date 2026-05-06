22.05.2026 / SE FILTRARON UNA SEMANA DESPUÉS DE LANZAR EL TEMA

Insólito: los audios eróticos de Milei con Rosemary Maturana ayudaron a catapultar su nuevo hit "El paquetón"

La asesora de imagen que tuvo un affaire con el Presidente aprovechó la ola mediática para promocionar su nuevo sencillo, que cuenta con varias referencias evidentes sobre los encuentros que tuvo con él. Algunas versiones sostienen que se trató de una maniobra de marketing encabezada por Maturana, dado que los audios se conocieron a días del lanzamiento de la canción.




El Gobierno viene atravesando una semana movida. Al margen de la interna libertaria y del escándalo que persigue a Manuel Adorni, se difundieron unos audios íntimos de Javier Milei con la asesora de imagen Rosemary Maturana en los que comparten referencias sexuales explícitas sobre sus encuentros. Si bien se dudó de su veracidad, la protagonista asegura que son reales, producto del vínculo esporádico que mantuvieron durante más de cuatro años. De hecho, le sirvieron para catapultar su nuevo hit, “El paquetón”, una canción plagada de guiños al mandatario.

“¿Qué tendrá ese león con ese paquetón que trae? Nadie lo puede ignorar, los pone a todos a bailar”, dice parte de la letra del tema que Maturana lanzó apenas días antes de que se viralizaran los audios. La proximidad entre el día de lanzamiento y el momento de trascendencia de los audios disparó versiones sobre una posible estrategia de marketing para instalar la canción en redes y medios.



En una entrevista, la asesora confesó que sus encuentros sirvieron de inspiración para el tema y reconoció el apodo con el que se refería al Presidente. “Mi tema ‘El paquetón’ nació de esto, porque yo le decía a Javier "paquetón". En realidad, éramos confidentes en su momento”, sostuvo. También afirmó que los audios corresponden a conversaciones privadas mantenidas durante años: “Yo tengo cuatro años de charlas con él. Están recortando pedacitos”.

Maturana además defendió a Milei de las repercusiones generadas tras la filtración y cuestionó el tono con el que circularon algunos fragmentos. “Javier era una persona súper tierna, respetuosa. Yo estoy escuchando ahora que están haciendo recortes con él muy agresivo y no es verdad eso”, aseguró. Luego insistió en que “no hay nada malo en los audios” y denunció que buscan convertir aquellas conversaciones “en otra cosa”.

La mujer, que durante la campaña presidencial colaboró con cambios de imagen y estilo del líder libertario, también dejó entrever que el vínculo se rompió hace aproximadamente un año. “Yo dejé de hablar con él hace un año. Es raro. Justo voy a presentar mi tema y me mandan esto”, deslizó, aunque luego intentó bajar el tono de la polémica y cerró con un mensaje directo al mandatario: “Javi, confiá en mí, sabés que te quiero un montón”.

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