Con palos a Larreta, Macri auguró un triunfo de JXC con Messi como ejemplo y advirtió: "Estoy en el ring"

Se destacaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich porque no estuvieron presentes, aunque lo habían avisado previamente.

El expresidentereapareció públicamente con dos actos en Mar del Plata, donde auguró el triunfo de Juntos por el Cambio con una comparación con Leo Messi y, aunque no aclaró si se presentará o no como candidato en las próximas elecciones, sostuvo:Junto a Macri estuvieron en primera fila María, el intendente anfitrión, diputados, senadores, intendentes y diferentes candidatos.La interna entre los presidenciables del PRO tironea cada vez más fuerte.“Estoy y siempre voy a estar, independientemente de lo que haga en los próximos años”, aseguró Macri en el tramo final de su primer discurso en La Normandina, la primera de cuatro instancias que tuvo su estadía en las costa atlántica.La explicación de la reaparición de Mauricio es otra presentación de “Para Qué” el libro en el que plantea un plan de país que, según él, debería representar Juntos por el Cambio para enfrentar al kirchnerismo. Como ocurrió en la presentación de La Rural, el ex presidente dialogó en un escenario con el intendente de Pinamar, Martín Yeza, que le preguntó sobre Boca, la actualidad, la Selección, la interna opositora, entre otros temas, y ofició más de facilitador que de entrevistador riguroso.“Estoy y estuve, como ese 7 de diciembre de 2019, cuando me despedí y me comprometí. Independiente del lugar que ocupe, voy a estar para garantizar a nuestra mejor compañera, la libertad, que es la que tanto quiere avasallar el kirchnerismo, como todas las autocracias populistas en el mundo”, insistió pegando una vez más.Más tarde, en la conferencia de prensa posterior a la presentación volvió a insistir: “Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta el último día por el futuro de los argentinos.”.Una clara respuesta al spot con el que el presidente Alberto Fernández salió a cruzarlo tras sus dichos de que la sociedad de Argentina era “la más fracasada del mundo de los últimos 70 años”.En su discurso el expresidente también apuntó: “Los problemas gravísimos que nos ha generado el populismo y este último gobierno que es el peor de toda esta saga que nos ha perjudicado tanto”, pero aclaró que pese al momento actual y lo que queda por delante, en el 2023, es muy optimista. “Lo que dice el actual presidente de la República no sirve para nada, prácticamente nadie le presta atención. Le ha hecho mucho mucho daño a la institución presidencial y claramente nos ha llevado a este desastre en el cual estamos”, cruzó.En esa línea, el ex presidente pronunció una serie de definiciones políticas entre las que se destacaron el pronóstico de una victoria de la oposición, el inicio de una “nueva era” en el país. “La Argentina se despierta al final de este año y arranca un proceso de 20 años de crecimiento”, consideró.Aunquecon el argumento de que ya había contestado el año pasado sobre eso. “La pregunta la he contestado 20 veces, así que preguntemos otra cosa. Empecemos el año con algo nuevo”, pidió.Macri puso como modelo la Selección campeona del mundo, sobre todo sus integrantes más renombrados. “Messi demuestra -como Scaloni, Aimar, Samuel o Ayala- que son tipos sanos, comprometidos, con valores y que expresan eso. También Di María, que con esfuerzo se superó. Ellos nos están marcando un camino muy potente, con toda la potencia que tiene el fútbol para vincular, para comunicar. Ellos nos dijeron: ‘Es por acá, y no creemos en las ideas que son mentira de que no existe la cultura del trabajo, del mérito. Como no acompañamos esas ideas, festejamos por otro lado’”.Y consideró: “Todo eso se acaba este año, a partir del fin de año en la Argentina empieza una nueva era, donde veamos la luz después de una época de oscuridad para todos los argentinos.con profesionalidad, superándose, compitiendo para estar en el tope mundial”.El líder del PRO también reconoció su, donde se impuso la oposición ante el kirchnerismo, con la candidatura de Diego Santilli que venció a la propuesta K que encabezó la ministra Victoria Tolosa Paz. “Obviamente (esa decisión) me cayó muy mal. En la presentación del libro recordé que Somos el cambio o no somos nada”, afirmó.Además, señaló que en su espacio están en “una competencia por ver quién conduce”. “Y para ayudar a levantar el nivel de esa competencia, para que sea realmente una competencia de nivel, sana y que profundiza el debate de idea.”, remarcó con un juego de palabras.Y sumó: “Especialmente para el PRO, que siempre venía ganando, fue muy traumático perder en 2019. Eso generó un nivel de confusión en la esencia nuestra. Fue un 2020 y un 2021 muy traumático para nosotros. De todo eso, lo que no te mata te fortalece y hemos vuelto a ver con claridad para qué vinimos a la política y para qué estamos en la política”.Además mencionó al criticar la decisión de Larreta de que “”. Al respecto consideró: “Eso sería de vuelta aliarnos con la fábrica de pobres más grande de este país que es el status quo. Tenemos que romper con este sistema mafioso y corporativo que ha dominado a la Argentina”.“Para todos los que están acá en primera fila y quieren representar, lo más importante es la autenticidad. Uno puede evolucionar y cambiar de opinión, pero no dejar de ser auténtico. Ante la cámara de televisión, uno transmite si es él o está hablando porque vio unas encuestas que le dicen qué tiene que decir eso.”, finalizó apuntando directamente contra Larreta.